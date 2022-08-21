Сергей Нечаев даже поблагодарил мужчин за разъяснительную беседу. Фото: соцсети

Консерваторы Екатеринбурга заставили извиняться транс-артиста Бомбу Киберсиси (настоящее имя Сергей Нечаев – прим.ред), спевшего гимн с флагом ЛГБТ. Видео с заявлением травести-артиста появилось в группе «Россия Z Консервативная».

- Соратники из Екатеринбургского отделения «России Консервативной» провели беседу с трансвеститом из Екатеринбурга Сергеем Нечаевым. Мы посчитали поступок Нечаева оскорблением России и русского народа. Исполнять гимн нашей страны под флагом ЛГБТ тем более на фоне происходящих в мире событий — оскорбление. Нечаев дал слово членам нашего движения, что больше такого не повторится, - говорится в заявлении консерваторов.

На кадрах видно, как скрывающие лица мужчины принуждают Нечаева к извинениям. Артист заметно нервничает.

- Я добровольно хочу привести извинения русским людям за оскорбление их национальных чувств. Я благодарен парням, что донесли до меня, что такое поведение недопустимо. Я сожалею о своем поступке, больше такого не повторится, - сказал Нечаев.

До этого на транс-артиста составили административный протокол по статье 17.10 КоАП РФ «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации».

- «Певец», как и само увеселительное заведение, где случился этот инцидент, уже раскаялись в произошедшем, признав правильность мотивации сотрудников полиции. Средний Урал — не Америка и не Европа со своей псевдодемократией, подобные фокусы у нас не приживутся никогда, - заявлял глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.