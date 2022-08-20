«Урал» проиграл «Пари НН» в День города на родном стадионе

«Урал» по-прежнему занимает последнее место турнирной таблицы чемпионата России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вряд ли можно было когда-то представить, что в День города 20 августа 2022 года в Екатеринбурге на домашний матч «Урала» придет так мало зрителей. На первую игру «шмелей» при Викторе Гончаренко пришло 3 333 зрителя. Поэтому об атмосфере праздника в чаше стадиона можно было и не мечтать.

Ожидаемо встреча с «Пари НН» стала тяжелым испытанием для команды из Свердловской области. Футбольная команда «Урал» никогда в своей новейшей истории не начинал сезон так ужасно. К шестому туру екатеринбуржцы подошли с единственным очком в активе. Впрочем, гости из Нижнего Новгорода набрали всего в два раза больше.

Через неделю «Урал» примет на своем поле «Зенит» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый тайм игры аутсайдеров РПЛ запомнилась лишь обилием желтых карточек и ударом Эрика Бикфалви в ближний угол, который не стал проблемой для вратаря Никиты Гойло.

При новом тренере «Урал» ушел от привычной расстановки в пять защитников. Гончаренко выстроил схему 4-2-3-1. Однако в полной мере реализовать задумку помешало удаление Андрея Егорычева. В начале второго тайма левый полузащитник получил второй «горчичник» и досрочно покинул поле.

За шесть игр «Урал» забил лишь один гол, а пропустил одиннадцать раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 79-й минуте счет был открыт усилиями вышедшего на замену защитника гостей Ибрагимхалила Юлдошева. Футболист из Узбекистана с радиуса уложил мяч в нижний угол ворот Помазуна. Сразу после этого на поле появился новичок хозяев Юрий Газинский. Вероятно, Гончаренко немного не успел с заменой.

0:1, «Урал» остается на дне турнирной таблицы за неделю до игры с действующим чемпионом «Зенитом».