Уральские ученые создали приложение, определяющие уровень благополучия человека

Приложение ориентировано на студентов, но будет полезно и всем остальным Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Группа психологов Уральского федерального университета создали оригинальное приложение для компьютеров и смартфонов, позволяющее определить уровень благополучия человека под названием «Благополучник».

Очень актуально и полезно. Быть может вы грустите, и мечтаете жить лучше, а потом включите приложение и окажется, что живете вы совсем неплохо. Или наоборот, вы думаете, что все у вас замечательно, но приложение даст хороший стимул для шага вперед. Отличный мотиватор.

Сервис «Благополучник», между тем, не игрушка, а вполне серьезная вещь. Приложение расскажет пользователю о степени тревожности, и поможет определить жизненные цели, а также покажет уровень удовлетворенности пользователя тем, что происходит вокруг.

Приложение "Благополучник" запустят в сентябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алгоритм системы прост – регистрируетесь, отвечаете на вопросы, результаты этого опроса попадают в рекомендательную систему, после чего «Благополучник» даст вам персональные советы по улучшению качества жизни. Можно сказать, бесплатный психолог и мотиватор в одном лице. Также приложение соберет для вас список публикаций по психологии, чтобы вы смогли оценить свое текущее состояние и исправить ситуацию в лучшую сторону.

- Приложение подходит для широкого круга пользователей. Но в первую очередь мы запускаем его для студентов. Мы хотим понять, как сделать их жизнь лучше, а учебу – интереснее и продуктивнее. Как предотвратить риски выгорания и неуспеха в профессиональной и учебной среде, - рассказывает создатель нового приложения, ученый УрФУ Сергей Свердлов.

Запустят сервис совсем скоро – в сентябре этого года, его можно будет скачать с сайта УрФУ. После этого создатели приложения добавят в него функцию, которая будет определять, насколько честно пользователь отвечает на вопросы и сомневается ли он в ответах.

Один из создателей приложения Сергей Свердлов считает, что новый продукт может стать личным коучем современного человека. Фото: пресс-служба УрФУ

Также в приложение добавят советы - на какие городские мероприятия можно сходить, чтобы улучшить настроение, а также внедрят службу психологической помощи. Если же приложение станет популярным, его превратят в личного коуча, который будет уточнять особенности состояния пользователя, составлять для него индивидуальные план.

- Сейчас оформляется свидетельство о регистрации программы для электронной вычислительной машины, - уточняют в Уральском федеральном университете.