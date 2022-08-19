Депутат от Новых людей предложил отдавать приоритет на госзаказах местным производителям

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

Сегодня Александр Дёмин, кандидат в губернаторы Свердловской области от партии «Новые люди», глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству предложил установить приоритет местных организаций при выборе подрядчика по госзаказам и тендерам. Такое предложение он направил в Минэкономразвития России, Министерство финансов и в Федеральную антимонопольную службу. По мнению политика, это поможет поддержать местные компании и развивать экономику регионов.

Пилотным регионом для реализации проекта предлагается сделать Свердловскую область. Решение было принято в ходе рабочего визита Александра Дёмина в Качканар. В городе работает горно-обогатительный комбинат, ключевое градообразующее предприятие. Такие города ещё называют моногородами, и их существование зависит от одного большого производства. В Свердловской области подобных муниципалитетов много.

- Для региона важнейшей задачей является развитие моногородов, подобных Качканару, – считает Александр Дёмин. – Но это невозможно, если не выстраивать связи между крупными промышленными предприятиями и малым и средним бизнесом, который бы выполнял сервисные функции, необходимые для поддержания жизнедеятельности комбинатов, подобных ГОКу. И в первую очередь, предлагаю сделать в Свердловской области пилотный проект, где был бы установлен приоритет местного малого и среднего бизнеса при розыгрыше тендеров от крупных предприятий.

Реализация этой инициативы потребует внесения изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и другие подзаконные акты. Партия «Новые люди» планирует представить эти законодательные инициативы на рассмотрение в Госдуме уже этой осенью.