Игроки «Урала» устроили милую фотосессию с бездомными животными на футбольном поле

На стадион привезли как взрослых собак, так и совсем крошечных котят. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Игроки футбольного клуба «Урал» решили поучаствовать в акции, приуроченной ко всемирному дню бездомных животных, который проходит 20 августа. Спортсмены устроили фотосессию с кошками и собаками, у которых пока что нет своих хозяев. Однако для многих хвостатых подобный перфоманс может стать шансом обрести крышу над головой.

- Наш клуб подружился с благотворительным фондом «Зоозащита». Там сегодня на попечении находятся 250 собак и 120 кошек. Некоторым животным необходимо лечение, и абсолютно всем – ежедневное питание и уход, - рассказывают в пресс-службе клуба.

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Известно, что в социальной акции поучаствовали полузащитники Эрик Бикфалви и Александр Юшин, вратарь Илья Помазун и защитник Эмерсон. Они фотографировались с питомцами прямо на «Екатеринбург Арене»: на стадион привезли как взрослых собак, так и совсем крошечных котят, животные с радостью пошли на контакт со спортсменами.

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

- Кстати, 20 августа около «Екатеринбург Арены» будут размещены специальные контейнеры. Там болельщики матча «Урал» - «Пари НН» смогут оставить корм для бездомных животных. Точки приема будут стоять около первого и пятых гейтов, - добавили в клубе.

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Добавим, что в нынешнем сезоне «шмели» провели уже пять матчей и набрали один балл, уступив в четырех встречах и один раз сыграв вничью