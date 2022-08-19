Названы знаки зодиака, которые больше других ценят скорость интернета

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

Таковы данные активации опции pre-5G, заметно увеличивающей передачу данных в мобильных устройствах. Наиболее часто на повышенные скорости переходят мужчины, а вот самым качающим абонентом, наоборот, стала женщина.

По данным обезличенной статистики Big Data, 77% пользователей pre-5G МегаФона сегодня – представители мужского пола, и только 23% – женщины. При этом по объему загружаемой информации дамы в 1,4 раза опережают своих соперников. Если один мужчина в среднем загружает 26 гигабайтов трафика ежемесячно, то на жительницу области приходится сразу 36 гигабайтов.

Самым качающим абонентом в Свердловской области стала женщина. Так, за последний месяц на скорости pre-5G она скачала 265 гигабайтов информации – это сравнимо с прослушиваем свыше 50 тысяч музыкальных треков в отличном качестве.

Наибольшую ценность в более быстрой загрузке видят абоненты в возрасте от 30 до 40 лет. Среди знаков зодиака особой популярностью она пользуется не у представителей огненных стихий, которые обычно не любят ждать, а у Близнецов, Скорпионов и Раков – 39% от всех подключений. Повышенный интерес к скорости также отмечен у Козерогов и Тельцов, а вот наименьшую тягу к ней проявляют Водолеи.

Любители скоростной загрузки независимо от пола предпочитают использовать смартфоны Хiaomi, Samsung и Apple.

Напомним, в марте МегаФон открыл возможность ускорять интернет на отдельно взятом устройстве. Даже в условиях максимальной нагрузки на сеть pre-5G делает интернет быстрее благодаря интеллектуальным настройкам сети. При этом, не только пользователи pre-5G, но и все клиенты оператора получают более высокие скорости передачи данных. Согласно исследованию международной компании Ookla, МегаФон лидирует по скорости мобильного интернета в России.