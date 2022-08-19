Клинтон просил Ельцина забрать у Украины ядерное оружие

Встреча Ельцина и Клинтона в Неаполе в июле 1994-го. Фото: Дмитрий Соколов/Президентский центр Б.Н.Ельцина

Билл Клинтон, 42-й президент США, запомнился не только скандалом с Моникой Левински в Овальном кабинете, но и теплыми отношениями с Борисом Ельциным. В 90-х президенты двух стран часто созванивались. Ко дню рождения Билла Клинтона (19 августа ему исполнится 76 лет. - Прим. ред.) «Комсомолка» посмотрела расшифровки его телефонных переговоров с Ельциным, с которых был снят гриф «Секретно». Эти документы оцифрованы и находятся в свободном доступе в Президентской библиотеке Билла Клинтона.

«ДОБРОЕ УТРО, МИСТЕР ПРЕЗИДЕНТ»

Президентом США Билл Клинтон стал 20 января 1993 года. Спустя три дня после этого он позвонил своему более опытному коллеге - Борису Ельцину, который уже полтора года руководил Россией.

- Мистер президент, это президент Клинтон. Доброе утро, мистер президент! - начал разговор Билл и сразу же отметил, что теперь Россия будет главным приоритетом внешней политики США. - Мы сделаем все возможное, чтобы помочь демократическим реформам в России. Мы постараемся, чтобы наша экономическая помощь была вам полезна.

Визит Бориса Ельцина в США в сентябре 1994-го. Фото: Дмитрий Соколов/Президентский центр Б.Н.Ельцина

Далее они перешли к беглому обсуждению насущных мировых проблем - Боснийской войне и Саддаму Хусейну.

- Мы должны встретиться в любой стране на ваш выбор. Это будет хорошо для всех нас - и для США, и для России, - сказал Ельцин. - У меня были хорошие отношения с Бушем. Теперь мне нужно развивать отношения с президентом Клинтоном. Мне не терпится познакомиться с вами как с «Биллом» (полное имя Клинтона - Уильям Джефферсон. - Прим. ред.).

ОТПРАВИМ ПОЛИТИКОВ В КОСМОС

Уже через месяц Ельцин и Клинтон сидели за одним обеденным столом в канадском Ванкувере. Там проходил саммит «Россия - США». За обедом речь зашла об освоении космоса. Клинтон сказал, что было бы неплохо создать Российско-американский совет по энергетике и космосу, дескать, Россия могла бы на этом неплохо заработать. Ельцин ответил, что поручит это премьер-министру Виктору Черномырдину. Министр финансов США Ллойд Бентсен, сидевший рядом, в этот момент пошутил, что премьер-министра можно было бы отправить в космос.

- В США мы отправляем в космос учителей. В России вы можете отправлять туда политиков, - поддержал шутку Билл Клинтон.

- Почему бы и нет? Мы можем всю команду отправить на космическом корабле «Союз», - сказал Борис Ельцин.

- Я оплачу половину расходов, если отправите с ними и несколько наших политиков, - добавил американский президент.

Тогда же за ужином Борис Ельцин и Билл Клинтон договорились, что впредь будут обращаться другу к другу просто по имени. Клинтон лишь посетовал, что его имя по-русски звучит, как «бить» в прошедшем времени. Ельцин на это отметил, что его имя созвучно с «борись».

- Мой доктор утверждает, что надо есть лобстеров, виноград и груши, чтобы прожить долго, - зачем-то сказал Клинтон, глядя в тарелку.

- А я родился в бедной крестьянской семье. Мой дед за свою жизнь не увидел ни одной груши и никогда не бывал в больнице, но дожил до 96 лет, - ответил Ельцин.

Первый официальный визит Билла Клинтона, как президента США, в Москву. Фото: Дмитрий Соколов/Президентский центр Б.Н.Ельцина

«ВЫ ВСТРЕЧАЛИСЬ С КРАВЧУКОМ?»

В первый год Клинтон с Ельциным созванивались едва ли не каждый месяц. Обсуждали рабочие вопросы, например ядерное разоружение Украины. После распада СССР атомного оружия у нее оставалось немало. Америку это беспокоило.

- Вы встречались с президентом Кравчуком? Вы договорились о скорейшей деактивации ракет на Украине и передаче их России? - спросил по телефону Клинтон в сентябре 1993-го.

- Мы наконец-то достигли соглашения о стратегическом ядерном оружии, - отвечал по телефону Ельцин. - Соглашение предусматривает полный вывоз в течение 24 месяцев ядерных боеголовок в Россию для их ликвидации. В качестве компенсации мы дадим им низкообогащенный уран для их атомной электростанции. Они также знают о готовности США предоставить компенсацию в размере 175 миллионов долларов. Но их не устраивает эта цифра. И они хотели бы получить от вас больше.

А когда случился расстрел Белого дома в октябре 1993-го, едва в Москве закончились столкновения, Билл Клинтон, сидя в своем самолете, посреди ночи набрал Ельцину.

- Знаю, для вас это было трудное время, как у вас дела? - спросил Клинтон.

- Фашистские организации, которые принимали активное участие в этих событиях, теперь запрещены, так что теперь я чувствую, что все будет хорошо, - рассказал Ельцин. - Очень жаль, что погибли люди, но это вина тех, кто первыми открыл огонь и действовал провокационно. Они привезли в Москву банду людей. Они заставили их прийти сюда, дали им автоматы и гранатометы и заставили их стрелять по мирным жителям.

Клинтона тогда заинтересовало, не перенесут ли из-за этого выборы в Госдуму, назначенные на декабрь, и кого теперь до них не допустят. Ельцин ответил, что выборы пройдут, когда и планировались, и допустят до них тех, кто не причастен к преступлениям.

«САНКЦИЯМИ НАС НЕ НАПУГАТЬ»

Во время вооруженного конфликта в Чечне Клинтон сделал паузу и долго не звонил Ельцину. Но затем в феврале 1995 года, сидя в Овальном кабинете, он все-таки поднял трубку, чтобы набрать российскому президенту. Ельцин звонок принял.

Американский президент сразу же завел разговор про ситуацию в Чечне и отметил, что говорил об этом с Гельмутом Колем, Федеральным канцлером Германии.

- Всякий раз, когда меня спрашивали, я отвечал, что мы считаем Чечню частью России и что вы справляетесь с этой ситуацией, так, как можете, - сказал Клинтон, а потом завел монолог о том, что на Западе ситуацией недовольны и стал давать советы, как, по его мнению, России надо поступить. Ельцин сразу же осадил американского президента.

- Те люди, которые предлагают ввести санкции против России, пусть не забывают, что Россия - это не Югославия, - сказал Борис Ельцин. - Это не то, чем можно нас напугать.

После этого американский президент быстро ретировался и перешел к другому вопросу.

Борис Ельцин встречает Билла Клинтона в Москве во время его первого официального визита в столицу России. Фото: Дмитрий Соколов/Президентский центр Б.Н.Ельцина

ВОПРОС РЕБРОМ

Были ли президенты друзьями?

Дмитрий ПОБЕДАШ, доцент УрФУ, кандидат исторических наук по специальности «Международные отношения»:

- Ельцин ожидал, что Россия и США будут равноправными партнерами. И первый период отношений двух стран был действительно радужный, когда Клинтон и Ельцин прямо так и говорили: «Мой друг, Борис» и «Мой друг, Билл». Они подчеркивали это. Для наших политиков это не характерно, а для американцев показательно - если политики обращаются друг к другу по имени, то они в хороших отношениях. Для них также свойственно упрощать имена: Джеймс Эрл Картер - это «Джимми», а Уильям Джефферсон - это «Билл». Рузвельт в такой же «медовый период» называл Сталина «Дядюшка Джо». Но «медовый период» между Россией и США, начавшийся в 1991-м, закончился после бомбардировки Югославии. Это было воспринято словно пощечина для России. Ельцину тогда пришлось стукнуть кулаком по столу и напомнить, что у нас есть ядерное оружие. Тогда произошел знаменитый разворот самолета с премьер-министром Евгением Примаковым над Атлантикой. После этого отношения сильно испортились.