Сотрудники вынуждены преподносить пенсионерам ненужные пакеты услуг ценой 4000 рублей за год Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Наша героиня уже восемь лет работает менеджером по обслуживанию клиентов в одном из отделений уральского банка. На условиях анонимности она рассказала, как сотрудники «дурят» клиентов и навязывают им ненужные опции.

ВАС БУДУТ «ОБРАБАТЫВАТЬ»

Страховки банковских карт и кредитов были у нас всегда. Но не в таком количестве, как сейчас. Если вы приходите за кредитом в офис банка, то приготовьтесь, что вас будут «обрабатывать». Начнется активное навязывание сотрудником дополнительных услуг. У менеджеров есть скрипт продаж, по которому они работают и заставляют клиентов брать дополнительные страховки. Наша задача – презентовать все продукты, узнать, довольны ли люди нашей работой. Также у сотрудников есть и подробный план, на случай, если клиент начинает возражать и отказываться от этих дополнительных услуг. В дополнение к кредиту вам предложат застраховать свою карту от мошенников, оформить страховку на жизнь, дом, а также своего питомца.

Без страховки не выдадут кредиты в офисе Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Например, если вы возьмете в кредит в офисе 100 000 рублей, то сотрудник вам докрутит страховок на 10 000 – 40 000 рублей. Вот и получается, что человек берет уже не 100 000, а 115 000 и платит также с них проценты.

Не берешь страховку? Не получишь и кредит. Сотрудник тебе прямо в офисе откажет. Потому что по плану каждый кредит должен выдаваться со страховкой. При этом сотруднику за ее оформление в зарплату капнет примерно рублей тридцать.

В онлайн-банке вам, конечно же, выдадут деньги. Но незаметно включат всю ту же страховку карты, от мошенничеств и так далее. Но вы же сами понимаете, что от мошенников есть только одно лекарство – никогда не указывать и не «светить» реквизиты своих карт. Также, не вбивать данные на подозрительных и фишинговых сайтах.

Проценты придется платить и со страхового взноса Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Кстати, кредитов теперь люди берут гораздо меньше. По моим ощущениям, это связано с тем, что людям просто нечем их отдавать, они и не рискуют. Многим клиентам в кредитах отказывают из-за уже имеющихся долгов, арестов счетов. Нестабильная обстановка в компаниях и сокращение рабочих мест, как еще один фактор не лезть в долги.

ДАЕШЬ СТРАХОВКУ ОТ МОШЕННИКОВ

Одна пенсионерка, которая деньги хранила только на сберкнижке, решила открыть вклад на 400 тысяч рублей. Ее стали «обрабатывать» наши сотрудники. Говорили, что повышенная ставка по вкладу будет, только если оформите страховку от мошенников. А это – дополнительные 1600 рублей в год. При этом в случае мошеннических действий эта сумма покроет только 60 000 от вклада, который открыла женщина. Да и покроет ли? Вот это никто гарантировать не может. Вот и думайте, зачем это нужно было? На самом деле, страховка никак не влияет на процент.

Кроме того, у этой бабушки, никогда, не было никаких банковских карт. И что вы думаете? В офисе ей навязали карточку, которой она так и не пользуется. На эту карту сотрудники заставили бабушку еще страховки оформить на 1 300 рублей. Есть ли у работников банка моральные принципы? Есть, но работу терять никто не хочет.

Пенсионерам с кнопочным телефонам предлагают онлайн-сервисы Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Если вы увидели, что вам навязали дополнительные услуги по страхованию вклада или кредита, то смело идите в банк. Берите талон «другие услуги» и сообщите оператору, что вам не нужна страховка. Был случай, когда такой клиент пришел. Ему в банке оформили кредит онлайн и подключили дополнительные страховки. Сотрудники тут же стали убеждать его, чтобы он на месте закрывал кредит, если он отменит страховку. Что делать в таких случаях? Все просто. Надо стоять на своем. Добиваться, чтобы вам отменили эту страховку. Менеджеры будут против, но попытаться стоит. Можно еще жалобу оформить на сотрудников, которые вам отказывают в отмене страховки.

ПОДПИСКА НА НЕНУЖНЫЕ ОПЦИИ

Еще менеджеры с легкостью навяжут пакеты услуг вроде онлайн-консультаций врача, доставки продуктов, онлайн-музыки и прочие ненужные опции. Как только новый продукт банка появляется, его надо обязательно продавать. Сотрудникам эти продукты выдают по бесплатной подписке на определенный период. Нам они не всегда нужны. И мы часто делимся промокодами на бесплатную подписку со своими родственниками.

Вы удивитесь, но чаще всего эти мультиплатформы навязывают пенсионерам, которым слегка за 70. Сотрудники убеждают стариков, что это очень выгодное предложение, когда у тебя с одного клика в телефоне будут и скидки на кино, и различные доставки. Пенсионеры очень доверчивы, и верят в то, что если не возьмут эти пакеты сейчас, то они обязательно пригодятся им позже. К тому же они ведь слышат о важности всех этих подписок от сотрудника банка. А это человек, которому люди привыкли доверять.

В случаях, когда кто-то ошибочно отправляет деньги не тому человеку, сотрудники советуют только написать обращение Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Но самое интересное, что при всем при этом у бабушек и дедушек кнопочные телефоны, они не сидят в интернете и всякие доставки продуктов, доступы к фильмам и прочие бонусы им неинтересны от слова совсем. Но с подачи менеджера, пенсионеры соглашаются, что предложение выгодное и оформляют эти пакеты на целый год за 4000 рублей!

Некоторые наши офисы в области работают, как выездная бригада на крупных уральских предприятиях. Не знаю, сколько на их счету командировок, но они к работягам приходят, подключают им онлайн-банки, а потом пользуются тем, что им передали чужой телефон и тут они уже подписывают все те же онлайн-магазины, кинотеатры без ведома пользователей. Этим сотрудникам хорошо, у них есть «плюсик» в плане. А вот пользователи потом долго пытаются понять, почему у них идут снятие денег за подписки, которых они не заказывали. И также не подозревают о том, что у них в телефоне имеются мультиплатформы банка.

ЗВОНИМ В РЕДКИХ СЛУЧАЯХ

Да, так случается, что мы звоним нашим клиентам на мобильные телефоны. Но это исключительные и очень редкие случаи. Обычно, набираем им, когда они забывают в отделении свои карты, справки, прочие важные документы. Естественно, что звоним с официальных номеров, которые на 8 800 начинаются.

И что вы думаете? Нам кто-то отвечает? Разумеется, что нет. Приходят наши «потеряшки» в офис с глазами провинившихся школьников, говорят, что у нас карту оставили. А мы им в лоб вопрос: «Так, а почему на звонки наши не отвечаете?». Посетители спешат нам говорить что-то про то, что боятся мошенников, не берут незнакомые номера и так далее. Устаем объяснять, как отличить настоящие звонки из банка и от мошенников.

Менеджеры звонят клиентам только в исключительных случаях Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Мы никому не звоним с вопросами о кредитах, и в нашем банке нет целых колл-центров, которые предлагают услуги. Знаем, что у банков другой фирмы есть такая опция. Где они берут базы клиентов? Не могу знать даже. Так как данные даже о тех же открытых вкладах у посетителей мы не видим. Поэтому, мы не можем знать, сколько у старушки лежит «гробовых» на счету.

В случаях, когда кто-то ошибочно отправляет деньги не тому человеку, мы советуем только написать обращение. При этом чтобы снять деньги с карты того, кому ошибочно поступил перевод надо два заявления. Первое пишет тот, кто ошибся, а второе – тот, кому средства поступили. На основании этих заявлений мы еще можем что-то решить. А так, если разгневанные посетители с одной стороны просят нас немедленно вернуть эти переводы, то можем только предложить им обратиться в суд.