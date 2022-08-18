Российские регионы борются за звание самого спортивного города

У жителей 43 российских регионов от Крыма до Камчатки есть уникальная возможность заявить о себе как о самых спортивных и активных Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жителей 43 российских регионов от Крыма до Камчатки есть уникальная возможность заявить о себе как о самых спортивных и активных. Участие в фестивале “Россия в движении” могут принять трудоспособные граждане в возрасте от 16 до 65 лет, члены их семей. Приветствуются также коллективные заявки от крупных российских компаний и предприятий, от студентов учебных заведений и школьников.

По словам организаторов фестиваля, цель мероприятия – показать, что физическая культура и спорт доступны каждому человеку, независимо от места работы и местоположения, формирование культуры ЗОЖ и активного, здорового отдыха.

В рамках фестиваля запланированы открытые уроки, мастер-классы, лекции и тренировки с олимпийскими чемпионами и звездами спорта, культуры и медийными личностями онлайн. Заниматься можно как индивидуально, так и в группах.

- Несомненный плюс этого проекта в том, что он охватывает всю возрастную категория населения России, - объясняет координатор проекта «Россия в движении» Яна Свирилина. – Поэтому он внесет весомый вклад в общую статистику по вовлечению жителей страны в регулярные занятия физкультурой.

Итоговое мероприятие пройдет в формате телемоста с одновременным подключением участников со всех российских регионов. А название российского города, который получит звание самого спортивного и активного жюри назовет 16 октября 2022 года.

Регистрация участников июля на сайте: https://россиявдвижении.рф/