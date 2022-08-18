В Сысерти в столкновении легковушек пострадали пять человек, в том числе двое детей

Водитель Toyota при повороте налево не уступил дорогу «Ладе». Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Сысерти в столкновении иномарки Toyota RAV4 и отечественной Lada Priora пострадали пять человек, в том числе двое детей. Авария произошла на пересечении улиц Орджоникидзе-Декабристов.

По предварительным данным, 60-летний водитель Toyota при повороте налево не уступил дорогу «Ладе» под управлением 32-летнего мужчины.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- В результате ДТП водитель Lada и два его несовершеннолетних пассажира, девочки 14 и 17 лет, а также два пассажира Toyota, 60-летняя женщина и 66-летний мужчина, получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Автоинспекторы уточнили, что все участники аварии были пристегнуты, это помогло им избежать более серьезных травм. Оба водителя были трезвы.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Владелец Toyota пояснил автоинспекторам, что при проезде перекрестка на разрешающий сигнал светофора снизил скорость, включил левый «поворотник» и подумал, что встречный автомобиль далеко, и он успеет завершить маневр, - добавили в госавтоинспеции.

Водителя иномарки привлекли к административной ответственности за за невыполнение требований ПДД уступить дорогу транспортному средству, а также нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вредя здоровью потерпевшим.

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