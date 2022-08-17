Матрасы будут набивать ветошью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти каждый из нас видел в городе контейнеры проекта «Вещь добра». В них екатеринбуржцы сдают старую и ненужную одежду. Часть вещей шла на благотворительность, а часть – на переработку. Но сейчас проект осваивает новую технологию. В рамках импортозамещения основатели проекта заказали в Новотроицке полностью российскую установку по переработке старой ткани. Теперь они будут производить регенерированное волокно (техническую вату), которое будет использоваться в качестве наполнителя для матрацев, подушек и мягкой мебели.

Российское оборудование помогает набить матрас всего за пару минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В месяц экологический проект собирает до 25 тонн текстиля, из которых получается около 6-10 тонн ветоши. С помощью разволокнителя удастся сделать почти 8 тонн переработанного текстиля.

– Попрошу вас отойти чуть подальше, так как сейчас будет очень пыльно, - предупреждает основатель проекта Денис Лекомцев, прежде чем запустить установку. - Мы смогли сделать эту линию компактной и мобильной, но по производительности она не уступает европейской. И она производит до 100 килограммов пуха в час. Кусок ткани мы разволокняем, у нас получается вата. Эта линия может принимать не только хлопок, но и синтетику, шерсть, а также смесовые ткани.

Эта вата станет вторсырьем и подойдет для новых изделий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В помещении цеха в огромных мешках упакованы разноцветные лоскуты ткани. Они в будущем пройдут через линию разволокнителя и станут технической ватой. Ткани должны пройти такие стадии, как разрыв текстиля, выравнивание и распушение нитей.

Вата разлетается во все стороны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конвеер работает очень мощно и пыльно. Частицы тканей буквально за пару минут взлетают в воздух. Но как уверяют создатели проекта, это временно и в будущем здесь наладят фильтрацию. После того, как на линии получилась разноцветная и мягкая вата, ее отправляют в большой контейнер - камеру. Оттуда полученное «облачко» отправляется через установку – пылесос в трубу. А уже этот прибор, выдувает ее как будто фен и за считанные минуты наполняет бывшей тканью целый матрас. На ощупь он мягкий и пышный. Кстати, почти все оборудование, которое стоит в цеху – российское. Исключение – китайские швейные машинки.

- Мы будем производить матрасы. Так как с ними легче всего выйти на рынок. Стоить такой матрас будет около 800 рублей. Это технические матрасы, которыми до сих пор пользуются в детских садах. В принципе, из этой ваты также можно изготавливать утеплитель, который используется в автомобилях, - отметил создатель проекта Денис Лекомцев.

Кусочки ткани превращаются в легкую вату Фото: Алексей БУЛАТОВ

Производственная линия даст проекту 6 новых рабочих мест. И по примерным подсчетам будет приносить до 400 тысяч рублей налоговых отчислений в бюджет Свердловской области.

- Есть предварительный заказ на 1000 матрасов в неделю. Мы готовы обеспечить производство 5000 матрасов в месяц. Ветошь в России приходится закупать, часто даже за рубежом. Но мы единственные в Свердловской области, кто может закрывать потребность в ветоши. Сейчас наши мощности позволяют произвести 6-10 тонн в месяц, - рассказал Денис Лекомцев.

Благодаря запуску линии появится 6 новых рабочих мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В будущем экологический проект планирует закупить новые боксы для сбора ненужной одежды. Также компания за год намерена выйти на доход в шесть миллионов рублей.

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