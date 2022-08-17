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Общество17 августа 2022 15:24

В обход санкциям: в Екатеринбурге начнут перерабатывать одежду, чтобы производить матрасы

Проект «Вещь добра» сошьет тысячи матрасов, используя новую технологию по переработке тканей
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Матрасы будут набивать ветошью

Матрасы будут набивать ветошью

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти каждый из нас видел в городе контейнеры проекта «Вещь добра». В них екатеринбуржцы сдают старую и ненужную одежду. Часть вещей шла на благотворительность, а часть – на переработку. Но сейчас проект осваивает новую технологию. В рамках импортозамещения основатели проекта заказали в Новотроицке полностью российскую установку по переработке старой ткани. Теперь они будут производить регенерированное волокно (техническую вату), которое будет использоваться в качестве наполнителя для матрацев, подушек и мягкой мебели.

Российское оборудование помогает набить матрас всего за пару минут

Российское оборудование помогает набить матрас всего за пару минут

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В месяц экологический проект собирает до 25 тонн текстиля, из которых получается около 6-10 тонн ветоши. С помощью разволокнителя удастся сделать почти 8 тонн переработанного текстиля.

– Попрошу вас отойти чуть подальше, так как сейчас будет очень пыльно, - предупреждает основатель проекта Денис Лекомцев, прежде чем запустить установку. - Мы смогли сделать эту линию компактной и мобильной, но по производительности она не уступает европейской. И она производит до 100 килограммов пуха в час. Кусок ткани мы разволокняем, у нас получается вата. Эта линия может принимать не только хлопок, но и синтетику, шерсть, а также смесовые ткани.

Эта вата станет вторсырьем и подойдет для новых изделий

Эта вата станет вторсырьем и подойдет для новых изделий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В помещении цеха в огромных мешках упакованы разноцветные лоскуты ткани. Они в будущем пройдут через линию разволокнителя и станут технической ватой. Ткани должны пройти такие стадии, как разрыв текстиля, выравнивание и распушение нитей.

Вата разлетается во все стороны

Вата разлетается во все стороны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конвеер работает очень мощно и пыльно. Частицы тканей буквально за пару минут взлетают в воздух. Но как уверяют создатели проекта, это временно и в будущем здесь наладят фильтрацию. После того, как на линии получилась разноцветная и мягкая вата, ее отправляют в большой контейнер - камеру. Оттуда полученное «облачко» отправляется через установку – пылесос в трубу. А уже этот прибор, выдувает ее как будто фен и за считанные минуты наполняет бывшей тканью целый матрас. На ощупь он мягкий и пышный. Кстати, почти все оборудование, которое стоит в цеху – российское. Исключение – китайские швейные машинки.

- Мы будем производить матрасы. Так как с ними легче всего выйти на рынок. Стоить такой матрас будет около 800 рублей. Это технические матрасы, которыми до сих пор пользуются в детских садах. В принципе, из этой ваты также можно изготавливать утеплитель, который используется в автомобилях, - отметил создатель проекта Денис Лекомцев.

Кусочки ткани превращаются в легкую вату

Кусочки ткани превращаются в легкую вату

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Производственная линия даст проекту 6 новых рабочих мест. И по примерным подсчетам будет приносить до 400 тысяч рублей налоговых отчислений в бюджет Свердловской области.

- Есть предварительный заказ на 1000 матрасов в неделю. Мы готовы обеспечить производство 5000 матрасов в месяц. Ветошь в России приходится закупать, часто даже за рубежом. Но мы единственные в Свердловской области, кто может закрывать потребность в ветоши. Сейчас наши мощности позволяют произвести 6-10 тонн в месяц, - рассказал Денис Лекомцев.

Благодаря запуску линии появится 6 новых рабочих мест

Благодаря запуску линии появится 6 новых рабочих мест

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В будущем экологический проект планирует закупить новые боксы для сбора ненужной одежды. Также компания за год намерена выйти на доход в шесть миллионов рублей.

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