Два самолета упали с разницей в 16 дней: в Екатеринбурге ищут родственников летчиков, погибших в годы войны

Оба летчика погибли с разницей всего в две недели во время двух учебных полетов. Фото: Госархив

Ровно 78 лет назад в Челябинском авиационном училище, готовившем пилотов для боевых самолетов, за один месяц произошло сразу две авиакатастрофы. В обеих из них погибли уроженцы Свердловской области. Теперь члены поискового отряда «Обелиск» ищут их родственников на Среднем Урале. Рассказываем, что известно о ЧП, случившихся за год до окончания Великой Отечественной войны.

ЖИЛ НАПРОТИВ ГЛАВПОЧТАМТА

Первая катастрофа случилась 12 августа 1944 года. В ней погиб Анатолий Григорьевич Шубин. Ему было 22 года, но он уже дослужился до должности командира корабля.

- Он погиб во время учебного полета, - рассказывает Роза Фаттахова, волонтер поискового отряда «Обелиск». – Самолет разбился в районе хребта Малый Таганай. Это неподалку от Златоуста. Там его и похоронили – в Златоусте, на Сорочьем кладбище.

Анатолий Шубин родился в Ирбите в 1922 году. Но к 18 годам он переехал жить в Свердловск. Причем жил он в самом центре города, в доме №36 на проспекте Ленина. Это тот дом, что напротив Главпочтамта, который стоит рядом с бывшим кинотеатром Салют. Когда началась война, в 1941 году, он пошел в Красную Армию добровольцем.

- Его мать зовут Шубина Елена Георгиевна, - рассказывают в «Обелиске». - Он служил в звании лейтенанта.

Кадр из Свердловска времен Великой Отечественной войны.

ПОХОРОНЕН НА МИТРОФАНОВСКОМ КЛАДБИЩЕ ЧЕЛЯБИНСКА

До конца не ясно из-за чего разбился самолет с курсантами. Но после этой трагедии, в которой не выжил никто, спустя всего 12 дней в Авиационном училище застрелился лейтенант, служивший диспетчером – по одной из версий, он не выдержал того, что в авиакатастрофе погибли люди.

К несчастью, всего через четыре дня после этого при учебном полете вновь разбился самолет. Тогда погиб Евгений Васильевич Блохин, тоже уроженец Свердловска. В нашем городе он жил на улице Чайковской в доме №14. Он, как и Шубин, пришел в армию добровольцем в 1941 году. Ему был 21 год и на борту самолета, совершавшего учебный полет, он служил летчиком-инструктором.

- У него осталась мать – Блохина Мария Константиновна, - говорит Роза Фаттахова. – Его похоронили на Митрофановском кладбище в Челябинске.

Точно неизвестно, почему в училище за один месяц произошло сразу две авиакатастрофы с курсантами. В поисковом отряде лишь отмечают, что подобные ЧП происходили редко.

- Там готовили штурманов, летчиков-бомбардировщиков, - рассказывает Роза Фаттахова. - Общая численность курсантов в годы Великой Отечественной войны по нашим сведениям доходила до 5000. Всего же за четыре года погибли 13 человек. Лишь раз при авиакатастрофе выжил человек – это случилось 7 июля 1941 года.

Тогда при падении самолета в районе села Ветродуйка Красноармейского района летчик Михаил Латышенко получил 2/3 ожогов тела и умер, а курсант, находившийся рядом с ним успел катапультироваться и выжил. Этим курсантом был Иван Зязев, тоже, кстати, уроженец Среднего Урала – он был родом из Сосьвы.

- Он потом прошел всю войну. Единственный из курсантов, кто во время катастроф на учебных полетах остался жив, - добавляет Роза Фаттахова.

Театр оперы и балета им. Луначарского передает танк Красной армии.

БУДЕТ СДЕЛАН МЕМОРИАЛ

Теперь сотрудники поискового отряда хотят найти родственников всех летчиков, погибших в Челябинской области при учебных полетах. Им нужно это, чтобы сделать мемориал с их фотографиями в Челябинской кадетской школе – интернате с первоначальной летной подготовкой.

- Мы сделаем мемориальную доску в училище с фотографиями и именами всех 14 человек, включая Ивана Зязева, пострадавших в авиакатастрофах, – рассказала Роза Фаттахова. - Также мы хотим посадить сад памяти совместно с родственниками погибших.

Родственники Анатолия Шубина и Евгения Блохина могут связаться с членами поискового отряда по электронной почте: roza-fattahova@mail.ru

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