В июне Анатолий с девушкой переехал в Екатеринбург из Санкт-Петербурга. Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге разыскивают 24-летнего уроженца Курска Анатолия Середу. С 11 августа молодой человек не выходит на связь, а его телефон недоступен. В начале лета Анатолий вместе с невестой Анастасией переехал в уральскую столицу из Санкт-Петербурга. Однако жизнь на новом месте не задалась – у парня начались проблемы с деньгами. А спустя два месяца он предложил девушке расстаться.

- Анатолий работал удалено системным администратором, мы познакомились в начале 2021 года, - рассказала «КП-Екатеринбург» невеста парня. – Я вернулась в Санкт-Петербург, но поддерживала с ним связь. В последний раз мы разговаривали в прошлый четверг. Он говорил, что гуляет по какому-то парку. А еще, что телефон скоро разрядится. Связь оборвалась и с тех пор с ним никто не разговаривал. В Екатеринбурге у него нет друзей или родственников.

Никто даже не знает, в какой одежде был Анатолий в момент пропажи. Фото: читатель «КП»

Поисками Анатолия занимается полиция и отряд «ЛизаАлерт». Рост парня 174 сантиметра, у него темно-русые волосы и голубые глаза.

Всем, кому-либо известно о местонахождении пропавшего Середы Анатолия Сергеевича, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или инфоргу поиска Наталье (Пума) 8-904-383-17-48.

Напомним, что в Свердловской области продолжаются поиски 18-летнего Дмитрия Тяпугина. Молодой человек пропал в поселке Бобровский под Сысертью еще 13 августа.

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