Сияющая улыбка. Как добиться её с помощью гаджетов

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Готовы улыбаться в любой момент

Чем раньше начать заботиться о своих зубах, тем дольше не нужно думать об их лечении. Сохранить здоровую и красивую улыбку поможет полноценный уход. Polaris создал серию щёток и ирригаторов, которые не только круто выглядят, но и будут профессионально заботиться о ваших зубах и дёснах.

Соберите свою коллекцию

Порядок на полках и эстетика приборов приобретает всё большую важность. Гаджеты по уходу за зубами должны вдохновлять на чистку зубов каждый день. С щёткой и ирригатором Polaris полка в ванной будет выглядеть лаконично, а уход за зубами и дёснами под надёжным контролем. Вы можете собрать белые, чёрные или розовые наборы. Зубные щётки Polaris серии PETB 0101, PETB 0503 и ирригаторы PWF 0201 разработаны в одном стиле и цветовой гамме.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Чистая работа в паре

Электрические зубные щётки мягко очищают поверхность зубов через вибрацию щетинок. Ирригатор ухаживает за зубами и деснами с помощью напора воды. Гаджет не только очищает после приемов пищи, но оздоравливает дёсны гидромассажем. Только представьте, сколько положительных эмоций вызовет такая ежедневная спа-процедура. Кроме того, ирригатор портативный, он долго держит заряд и не занимает много места. Ритуал чистки зубов станет приятным во всех отношениях!

Насадки ирригатора для любых особенностей

А что, если на зубах брекеты или коронки? В таком случае уход должен быть ещё тщательнее. Ирригаторы Polaris имеют несколько типов специальных насадок для разных особенностей:

- Стандартная насадка подходит для ежедневного очищения межзубных промежутков и бактерий, а также для обладателей искусственных конструкций в полости рта.

- Специальная ортодонтическая насадка обеспечит чистку вокруг брекетов.

- Скребок для чистки языка удаляет бактерии, налёт и освежает дыхание.

Полноценный уход за зубами надолго сохранит здоровыми зубы и дёсна, а утренние ритуалы сделает приятными.