На рынке новостроек Екатеринбурга ситуация стабильная Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация на рынке недвижимости Екатеринбурга и пригорода летом 2022 года после весеннего роста цен несколько стабилизировалась. О том, как изменился спрос, предложение и цены в сегментах «вторички», новостроек, и загородного жилья – в публикации «КП-Екатеринбург».

КВАРТИР БОЛЬШЕ, ЦЕНЫ ВЫШЕ

На рынке вторичного жилья Екатеринбурга к августу 2022 года объем предложений с начала года вырос на 18,8%. Сейчас на продажу, по данным Уральской палаты недвижимости (УПН), выставлено 4 200 квартир.

- За месяц объем предложения вырос на 1,3%, однако за неделю прирост по числу объектов составил всего 0,1%. Еще 425 объектов – это комнаты в коммунальных квартирах, за последние четыре недели объем сократился на 1,2%. В городах-спутниках - Арамиле, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске, выставлено еще 330 квартир, что на 14,1% больше, чем месяц назад. Сроки экспозиции остались без изменений на отметке близкой к 4 месяцам, - отмечают в аналитическом отделе УПН.

Средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга сейчас составляет 99 104 рублей. За месяц стоимость выросла на 0,1%. С начала 2022 года цена выросла на 5,8%.

Спрос на первичном рынке по сравнению с прошлым годом еще не восстановился, в отличие от объема предложений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга квартиры в этом сегменте предлагают по 133 539 рублей за «квадрат». В приближенных к центру районах квадратный метр сегодня стоит 108 465 рублей, квартиры во втором поясе продают по 92 177 рублей за квадратный метр. В третьем поясе «квадрат» продается в среднем за 82 060 рублей, в отдаленных районах Екатеринбурга - по 67 100 рублей.

Отдельно стоит коснуться «полнометражек» и «брежневок». Средняя цена на квадратный метр в домах «сталинской постройки» составляет 78 755 рублей, за месяц цена таких объектов упала на 3,6%. «Брежневки» упали в цене на 0,9% до 84 993 рублей за квадратный метр.

«Хрущевки» поднялись в цене на месяц на 0,6% и составляет 86 935 рублей. В «пентагонах» «квадрат» вырос больше всего – по итогам июля он поднялся в цене на 1%. В панельных девятиэтажках 70-х годов квартиры сейчас продают по 87 260 рублей за квадратный метр.

Квартиры улучшенной планировки на вторичном рынке жилья подорожали на 0,3%. Жилье в типовых проектах 80-х и 90-х годов постройки сейчас продается в среднем по 90 241 рублю за квадратный метр.

Жилье в домах, построенных после 2000 года, цены за месяц в цене не изменились, они продаются в среднем по 111 621 рублей за «квадрат».

В коммуналках стоимость квадратного метра выросла на 2,3% до 73 406 рублей. В пригороде квартиры подорожали на 0,6% до 75 117 рублей на «квадрат».

А ЧТО С НОВОСТРОЙКАМИ

На рынке новостроек Екатеринбурга ситуация более стабильная – спрос здесь по сравнению с прошлым годом еще не восстановился, в отличие от объема предложений.

- Если говорить про летние месяцы 2022 года, то, после обвала количества сделок в апреле-мае, в июне и июле число сделок постепенно восстанавливается. Но это количество по-прежнему существенно ниже, чем показатели прошлого года. Минимальный объем спроса – в мае, июнь был лучше, июль – еще лучше, по августу ожидаем, что будет не хуже июля. Поэтому восстановительный рост спроса фиксируется после снижения ипотечных ставок по льготной программе. Но общая активность существенно ниже, чем показатель аналогичного периода прошлого года, - рассказывает «КП-Екатеринбург» руководитель Аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Сегмент элитной недвижимости представлен в Екатеринбурге единичными проектам, каждый из которых сочетает в себе ряд важных параметров Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам эксперта, объем предложения на рынке новостроек снижался в начале 2022 года. Однако летом девелоперы начали активно выводить на рынок новые проекты. Сейчас в этом сегменте достаточно много квартир. Пиковые показатели фиксировались в конце 2021 года – в районе 33 тысяч непроданных квартир, сегодня этот показатель находится на уровне 31 тысячи.

- Цены стабилизировались в районе 120 тысяч рублей за один квадратный метр. Заметного движения здесь нет. По части проектов фиксируется некое плавное повышение, по другим проектам есть адресные скидки. Общий ценовой фон не меняется, - заключает Михаил Хорьков.

ШТУЧНЫЙ ТОВАР

Сегмент элитной недвижимости представлен в Екатеринбурге единичными проектам, каждый из которых сочетает в себе ряд важных параметров – центральная локация, плотность застройки и жителей, уровень используемых материалов, проработка внутренней инфраструктуры «клубного дома» и премиального отельного уровня сервиса.

- Из реализованных проектов могу привести несколько проектов этого сегмента, каждый из которых имеет свои фишки: «Кандинский» - эталонный проект по элементам благоустройства, «Тихвин» - первый по-настоящему клубный дом премиального класса в Екатеринбурге, «Ривьера» - с уникальным месторасположением и самой комфортной плотностью застройки как с точки зрения площади благоустроенной территории, так и количества квартир – ведь максимальная этажность 10, количество квартир на этаже 2-4. Башня «Исеть» – жилые апартаменты, поэтому ее сложно ставить в один уровень с данными комплексами, у нее своя специфика и своя аудитория покупателей. Бесспорным плюсом являются потрясающие виды, сервис от УК и объекты внутренней инфраструктуры, - рассказывает «КП-Екатеринбург» руководитель подразделения маркетинга и рекламы «Гринвич – недвижимость для жизни» Анастасия Дударева.

По словам специалиста, элитные проекты, которые реализуются в Екатеринбурге сегодня, отвечают новым требованиям со стороны покупателей. Поэтому сравнивать их с проектами, которые воплощались в жизнь более трех лет назад, не совсем корректно.

- Давать прогнозы по вводу новых проектов и воплощению уже запущенных в существующей ситуации не вполне корректно. Но, спрос на такие проекты в Екатеринбурге всегда есть и этот сегмент не теряет свою аудиторию ни при каких обстоятельствах, - заключает Анастасия Дударева.

РЫНОК МЕНЯЮТ НЕ ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ, А КЛИЕНТ

Говорить о каких-то серьезных изменениях на рынке загородного жилья пока рано – этот сегмент медленнее реагирует на ситуацию, так как проекты формируются с нуля и реализуются на протяжении трех – пяти лет.

Говорить о каких-то серьезных изменениях на рынке загородного жилья пока рано. Фото: предоставлено компанией "7 ПРУДОВ"

– Если говорить про загородную недвижимость в массовом сегменте, то глобальных изменений на рынке я, как девелопер, пока не вижу. Сегодня мы реализуем проекты, которые начали готовить год-два назад. Наши планы были рассчитаны задолго до тех изменений, которые произошли. Например, участки в «ЗЕЛЁНЫХ КВАРТАЛАХ» мы выпустили в продажу в июне этого года, а начали готовить к этому выпуску полтора года назад, – рассказывает в беседе с корреспондентом «КП-Екатеринбург» управляющий директор компании «7 ПРУДОВ» Илья Баков.

Илья Баков, отмечает, что после принятия в июне решения о снижении ставок по льготной ипотеке, количество ипотечных сделок летом 2022 года неуклонно растет.

– Большое влияние на спрос, количество сделок и скорость принятия решений оказали изменения на рынке ипотеки. Ни для кого не секрет - в марте был большой спрос, так как заканчивалось действие существующих на тот момент льготных программ ипотеки. С апреля по май было затишье, связанное с высокими ставками, а в июне было принято решение снова снизить ставки по льготным программам, благодаря чему количество ипотечных сделок сейчас неуклонно растет.

Что касается рынка земельных участков – появилось большое количество инвестиционных сделок, чего не наблюдалось долгие годы. Люди понимают, что вкладываться в землю в коттеджных поселках имеет смысл, потому что стоимость земли регулярно повышается. Также это и очень низкие затраты на содержание и обслуживание, и потенциал для использования в будущем. Здесь можно построить дом и продать, либо просто продать подорожавший участок. Плюс защита – земля не сгорит, не утонет, украсть и сломать ее невозможно. Большую роль для вложения инвестиций играет репутация самого девелопера – если он на протяжении многих лет показывает устойчивое развитие и выполняет все свои обязательства – это повышает привлекательность операций.

Участки в «ЗЕЛЁНЫХ КВАРТАЛАХ» выпустили в продажу в июне этого года. Фото: предоставлено компанией "7 ПРУДОВ"

Сейчас рынок загородной недвижимости меняется не столько из-за внешних условий, а, в том числе, из-за того, что требования клиента к уровню развития коттеджных поселков постоянно растут. Теперь для собственника важен комфорт, который можно поставить на одну планку с городским. Из-за появления таких поселков тренд на проживание в квартире надломился – доля индивидуального жилья быстро растет.

В последние два года ввод квадратных метров индивидуального жилья стабильно превышает ввод многоквартирного жилья.

Кроме того, увеличился процент строительства домов специально на продажу.

– В наших поселках примерно 80% домов строится именно на продажу нашими партнерами-застройщиками - говорит Илья Баков.

Что касается стройматериалов – весь свой избыточный рост они пережили в 2021 году. И сейчас после перегрева наступило резкое охлаждение – всё стремительно подешевело.

Несмотря на то, что иностранные рынки для нас открыты, многие материалы мы все равно закупаем в России – например, древесину, арматуру, бетон, газоблок, сухие смеси, окна и кровельные материалы. Таким образом, получается, что частный дом почти полностью независим от иностранных материалов. В любом случае, если такая необходимость появится, у нас есть Турция, Индия и Китай.

Сейчас точно можно сказать, что никакого взрывного или статистически значимого роста себестоимости строительства индивидуального жилого дома не наблюдается.

Единственное, есть некоторые изменения в ипотечных программах. Государство повернулось лицом к рынку загородной недвижимости – появились новые ипотечные продукты, благодаря которым спрос на покупку дома в коттеджном поселке может вырасти. А когда растет спрос – возможно увеличение цен просто за счет этого.

– Думаю, что 2022 год будет по спросу и вводу жилья где-то на уровне 2021 года. Снижения не произойдет, а дальше, если спрос продолжит расти на уровне 2021 года, тогда возможны изменения стоимости именно за счет повышенного спроса, – резюмирует Илья Баков.