В селе под Нижним Тагилом двое подростков угнали квадроцикл и попали на нем в аварию

И водитель, и пассажир передвигались без мотошлемов и защитной экипировки. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом двое подростков без водительских прав угнали квадроцикл и попали на нем в ДТП. В результате аварии пострадал 15-летний водитель, которого увезли в больницу с травмой головы.

Известно, что мальчик за рулем не справился с управлением и влетел в забор. И водитель, и пассажир передвигались без мотошлемов и защитной экипировки.

- Подростки пояснили автоинспекторам, что во время прогулки встретили компанию несовершеннолетних детей, которые толкали квадроцикл и попросили помочь им его завести, включив зажигание, они решили покататься, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Владелец вездехода рассказал, что оставил его с ключами в замке зажигания, а позже обнаружил, что транспорт пропал, и отправился на его поиски, а позже от брата узнал, что его квадроцикл стал участником ДТП.

- Собственник транспортного средства обратился в полицию с заявлением об угоне. Сами несовершеннолетние уверяют, что квадроцикл забрали у других детей, после чего решили прокатиться на нем, - добавили в госавтоинспекции.

Полиция рассмотрит вопрос о привлечении к административной ответственности законного представителя подростка за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По факту происшествия органы внутренних дел проводят проверку.

Накануне в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Газетной и Октябрьской Революции около трех часов ночи 15 августа подростки на иномарке столкнулись с машиной скорой помощи. В жутком ДТП погибли пять человек. Еще двое пострадали.