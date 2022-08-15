Погода в Екатеринбурге на 1 сентября 2022

Погода 1 сентября 2022 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

На календаре пока еще 15 августа, но некоторые родители уже задаются вопросом какой будет погода 1 сентября 2022 в Екатеринбурге. В прошлом году температура в день знаний была +14 и дождь, в этом году температура на 1 сентября 2022 в Екатеринбурге ожидается более комфортная

До 21 августа температура воздуха будет держаться от +20 до +27 градусов. Существенных осадков не ожидается.

По прогнозам медийного портала «Рамблер» погода в Екатеринбурге 1 сентября 2022 в Екатеринбурге будет облачной, но без осадков. Ветер юго-восточного направления, 4-5 метров в секунду. Температура воздуха составит +13…+17 градусов.

«Погода.mail.ru» рассчитал прогноз погоды автоматически на основе имеющейся статистики за последние 14 лет. Таким образом, прогнозируется ясная погода до +18 градусов днем и +7 градусов ночью.

«Яндекс.Погода» дала следующий прогноза на 1 сентября 2022 в Екатеринбурге, днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер и температура до +17 градусов. Вероятность осадков 40%.

Сайт «World-Weather.ru» составил более радужный прогноза на начало осени. По данным статистики за прошлые годы, 1 сентября ожидается +20 градусов и частичная облачность.

По предварительным прогнозам, осень 2022 года ожидается теплой и солнечной, без существенных осадков.