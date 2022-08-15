В Екатеринбурге открыли лабораторию, как в кино, где выращивают организмы для очистки воды

В этих сосудах рождается жизнь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приглушенный свет, микроскоп на столе и огромные колбы вдоль стен со светящейся зеленой жидкостью внутри. А в центре комнаты – аквариумы с нею же. В них пускает пузыри нечто… живое. Женщина в зеленом лабораторном костюме по очереди подходит к сосудам и опускает в зеленую жидкость градусник.

Вода зеленая из-за одноклеточных водорослей, обитающих в ней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ощущение, будто попал на съемочную площадку фантастического фильма про секретную лабораторию. На деле же, это место, которое впредь будет отвечать за чистоту уральских водоемов. В аквариумах тут выращивают хлореллу – одноклеточные водоросли. Это из-за нее вода стала такой ярко зеленой. А нужна хлорелла для того, чтобы выселить из наших прудов и озер другие водоросли, от которых задыхается вся живность водная.

Кадр, будто из фантастического фильма про секретную лабораторию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Хлорелла замещает собой нежелательные синие и зеленые водоросли, - объясняет Валерий Шпаков, заместитель директора «Нео Лайф». - Нежелательные они потому, что у этих водорослей короткий цикл жизни. Отмирая, они выделяют вредные токсины и водоем становится непригодным для жизни. А хлорелла такие водоросли замещает и происходит очистка водоема. Мы помогаем природе восстановиться.

Та самая хлорелла под микроскопом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Такая ферма по выращиванию хлореллы открылась на Среднем Урале впервые. В тестовом режиме лаборатория проработала уже месяц, чтобы специалисты могли освоить технологию. За это время они смогли вырастить 4000 литров зеленой суспензии с хлореллой.

Сотрудница фермы замеряет, сколько хлореллы родилось в сосуде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Теперь каждый день планируем производить до 1000 литров суспензии, - добавил Валерий Шпаков. - Этого будет достаточно, чтобы обеспечить очистку водохранилища в области. Хлорелла здесь будет выращиваться семь дней в неделю 24 часа в сутки.

Водоросль, кстати, наша - отечественная. Хлорелла пока не запускалась в водоемы Свердловской области, но в ближайшее время это все-таки случится.

В этих бассейнах поддерживается определенная температура. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы начали подготовку общественного мнения на территории Свердловской области, чтобы понять, какие водоемы являются принципиально важными для населения на сегодняшний день, - рассказала Ольга Глацких, директор Русского экологического фонда. - Составим список и будем по нему идти.

Добавим, что на очистку одного водоема хлореллой может понадобиться около 20 миллионов рублей.