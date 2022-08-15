МКБ поздравляет клиентов юбилейным вкладом со ставкой до 7,8% годовых

Фото предоставлено пресс-службой МКБ

Максимальную доходность — 7,8% годовых — можно получить при открытии депозита в мобильном приложении «МКБ Онлайн» или на платформе Финуслуги Московской биржи. На счете нужно разместить сумму от 30 тыс. до 3 млн рублей на 18 месяцев. Весь процесс проходит дистанционно, поэтому оформить вклад можно в любом российском городе, где бы ни находился клиент.

Открыть депозит «МКБ. 30 лет» можно также и в отделениях банка. Максимальная доходность составит 7,5% годовых при размещении денежных средств на аналогичных условиях. Пользователь может один раз пролонгировать вклад по ставке, действующей в банке на момент продления. Выплата накопленных процентов происходит в конце срока.

«На протяжении 30 лет МКБ выступает гарантом финансовой надежности для клиентов. Мы внедряем технологичные сервисы, совершенствуем качество обслуживания, разрабатываем продукты, отвечающие потребностям россиян. Специальный вклад, который мы предложили нашим клиентам — благодарность за доверие к банку в течение нескольких десятилетий», — отметила Юлия Алексеева, начальник управления развития депозитных продуктов.