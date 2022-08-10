Если ваш друг кофеман...

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

№1. Экспериментирует с кофе

А что, если прийти к нему в гости? У кофемана всегда найдутся разные сиропы и топпинги. На своей кухне он уже давно сам бариста. Друзьям может добавить в кофе тоник и лёд летом или сделать кофейный напиток с халвой зимой. Сам же давно определился в своих вкусах и предпочитает кофе без добавок вообще.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

№2. Знает все про сорта кофе

А как насчёт любимой темы для разговоров? О да, он может говорить часами про кофе, его вкус и плотность. Знает, чем отличается «гватемала» от «колумбии». Подписан на соцсети крутых обжарщиков и бариста. Читает профессиональную литературу, смотрит обзоры и знает все новости про кофейную индустрию. Похоже, что ваш друг ходячая энциклопедия!

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

№3. Не пьет сомнительный кофе

Он всегда заваривает только свежемолотый кофе, потому что аромат и вкус такого кофе самый яркий. Не будет пить кофе в любом кафе и ходит только в проверенные места, так как стал избирателен в любимом напитке. Может заказать нужный кофе сразу, не обращаясь к меню. Ведь он уже все перепробовал и давно определился во вкусах.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

№4. Хочет свою кофемашину

Да - да, мечтает о той большой и великолепной, которая готовит идеальный кофе из только что смолотых в ней зернах. Ваш друг постоянно изучает обзоры о кофемашине и даже уже выделил для неё место на кухне. Нет, ему несложно будет за ней ухаживать и выбирать зерна. Настоящий кофеман будет получать удовольствие от возможности настроить этот процесс самостоятельно.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Кофемашина для ценителей

Если вы узнаете по этим признакам в своём друге кофемана, то кофемашина для него станет источником жизненной силы и вдохновения.

Автоматическая кофемашина Polaris PACM 2060AC создана для ценителей эстетики и настоящего кофе, то есть для вашего друга - кофемана! Он самостоятельно сможет детально отрегулировать температуру, объем напитка, молока и крепость кофе.

Эта кофемашина сама приготовит напиток на профессиональном уровне, начиная от помола зерен до создания плотного и насыщенного эспрессо с идеальной кофейной пенкой. Как раз такой получится благодаря итальянской помпе с давлением 20 бар. Стальные жернова кофемашины PACM 2060AC обеспечивают высокое качество помола, сохраняя аромат и вкус.

Кофемашина имеет предустановленные программы с возможностью индивидуальной настройки. Она может сварить эспрессо, лунго, капучино, латте или горячее молоко для какао. Эта кофемашина принесет радость в каждый день настоящего кофемана.