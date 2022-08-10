Общественники пожаловались Бастрыкину на травести-артиста, исполнившего гимн России с ЛГБТ-флагом

После случившегося резонанса артист закрыл свои страницы в социальных сетях от посторонних. Фото: страница Сергея Нечаева «ВКонтакте»

В Екатеринбурге разгорается новый скандал. Общественники из движения «Зов Народа» пожаловались на травести-артиста, который во время выступления в образе исполнил гимн России. Речь об актере Сергее Нечаеве, выступающем под псевдонимом Бомба Киберсиси.

В заведении, в котором он спел гимн, случившееся назвали «бездумной ошибкой» и извинились перед теми, кого оно могло оскорбить. Сам Нечаев после случившегося назвал себя участником боевых действий в Чечне и представителем ЛГБТ-сообщества.

- Я патриот, я за Россию и горжусь тем, что я являюсь ее гражданином! – заявил Нечаев. - Я не подумал, что люди могут воспринять это как неуважение к государственной символике и оскорбление.

Тем не менее, общественники назвали случившееся «провокацией» попросили проверить артиста и клуб, в котором он выступал на нарушение административной статьи «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации». Свое обращение они направили главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

- Скандальное видео разлетелось на просторах интернета. Данное действие оскорбительно и не уважительно, - написали в обращении общественники. - Сегодня, когда наша армия на Украине сражается за Русский мир и идеалы, куда входят традиционные ценности, а со стороны запада нам пытаются навязывать «цивилизационные» ЛГБТ-ценности, данное действие никак, кроме как провокацией назвать нельзя.

Добавим, что на ситуацию обратила внимание телеведущая Ксения Собчак. Она рассказала о ней подписчикам своего телеграмм-канала «Кровавая барыня».

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