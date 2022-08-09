Что уральские газеты писали об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки в дни трагедии

Одно из немногих зданий Хиросимы, устоявшее после бомбардировки в 1945 году

Ровно 77 лет назад в этот день США сбросили атомную бомбу на японский город Нагасаки. Это случилось всего через три дня после аналогичной бомбардировки Хиросимы. О том событии сейчас говорят много, но корреспонденты «Комсомолки» решили узнать, что писали о первой в истории атомной бомбардировке советские газеты в самые первые дни трагедии.

ЯПОНИЯ ОТКАЗЫВАЛАСЬ СДАВАТЬСЯ

В начале августа 1945 года в советских газетах уже отмечали победу над Германией, но при этом готовились к новой битве – с Японией. Так, например, наша «Комсомольская правда» выходила в те дни с заголовками «Избавим народы мира от японской агрессии!», «Разгромим японскую военщину» и «Выбить факел войны из рук самураев».

Ключевым материалом тех дней в прессе стало Заявление Советского Правительства Правительству Японии. В нем, Народный Комиссар Иностранных Дел СССР Вячеслав Молотов отмечал, что после того, как гитлеровская Германия капитулировала, Япония «осталась единственной великой державой, которая все еще стоит за продолжение войны».

Страница из «Комсомольской правды», вышедшей в начале августа 1945 года.

- Требование трех держав – Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Китая от 26 июля сего года о безоговорочной капитуляции вооруженных сил было отклонено Японией, - говорил Молотов. - Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому Правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии.

В заявлении, растиражированном советской прессой, сообщалось, что с 9 августа 1945 года Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией. Но прежде чем это случилось, в Хиросиме прогремел взрыв.

Хиросима после того, как американцы сбросили на нее атомную бомбу в 1945 году

О НАГАСАКИ НЕ УПОМИНАЛИ

Справедливости ради, о том, что 6 августа 1945 года американцы сбросили на Хиросиму атомную бомбу, в советской прессе сообщалось мало. Об этом было две относительно небольших заметки, в которых приводились слова из обращения президента США Гарри Трумэна.

Опубликовано оно было на следующий день после бомбардировки Хиросимы. В тот момент там находился генштаб Военно-Морских сил Японии. Но это был в первую очередь город, в котором проживали десятки тысяч людей. Тем более любопытно, что в заявлении Трумэна о Хиросиме говорилось лишь, как о военной базе. Вот, например, цитата американского президента, которую читали жители Свердловска 7 августа 1945 года в газете «Уральский рабочий».

- 16 часов тому назад американский самолет сбросил на важную японскую военную базу Хиросима (остров Хонсю) бомбу, которая обладает большей разрушительной силой, чем 20 тысяч тонн взрывчатых веществ, - приводила газета «Уральский рабочий» слова Гарри Трумэна. - Эта бомба обладает разрушительной силой, в 2 тысячи раз превосходящей разрушительную силу английской бомбы «Гренд Слем», которая является самой крупной бомбой, когда-либо использованной в истории войны.

Далее в заметке вкратце рассказывалось, что в 1942 году выяснилось, что немцы пытались сделать свое атомное оружие, но успеха не добились, а потом, по словам Трумэна, ученые США и Англии объединились и... успеха в этом деле все-таки добились.

- Трумэн указал, что в настоящее время в США имеется два больших завода и ряд более мелких предприятий, занимающихся производством атомной энергии, - сообщалось в «Уральском рабочем». - В период наивысшего подъема производства атомных бомб на этих заводах было занято 125 тысяч человек, и свыше 65 тысяч человек даже в настоящее время заняты на этом производстве. Многие рабочие проработали на этих заводах по два с половиной года. Лишь немногие из них знали, что они производили.

«Комсомольская правда» 1945 года с заметкой о капитуляции Японии.

Ну а далее со страниц газет посыпались угрозы со стороны президента США в адрес Японии – американцы собирались полностью уничтожить все подземные и производственные предприятия Японии в каждом городе.

- Мы уничтожим их доки, заводы и коммуникации, - говорил Трумэн. - Если они не примут наши условия, они могут ожидать такие огромные разрушения с воздуха, каких еще не видел мир.

БРЕЖНЕВ НАЗВАЛ БОМБАРДИРОВКУ «ВАРВАРСКОЙ»

Это сейчас благодаря фильмам и кадрам кинохроники каждый знает, как выглядит грибовидное облако, появляющееся после атомного взрыва. А тогда, в 1945 году, заметки о первом использовании атомной бомбы были совсем без иллюстраций. Прикидывать мощность нового вида оружия приходилось только по описанию: «мощнее, чем 20 тысяч тонн взрывчатки». Но живописать происходящее в Хиросиме советская печать не спешила. Лишь раз наши журналисты вернулись к этой теме – 9 августа, когда опубликовали новое обращение американского президента.

- Японцы увидели, что может сделать наша атомная бомба. Они могут предвидеть, что эта бомба сделает в будущем, - говорил Трумэн. - Это было сделано потому, что мы хотели, чтобы в этой первой атаке, насколько возможно, было предотвращено уничтожение гражданского населения. Но эта атака является лишь предостережением о том, что произойдет в будущем. Если Япония не капитулирует, бомбы будут сброшены на военные предприятия и, к несчастью, погибнут тысячи лиц гражданского населения. Я призываю японское гражданское население немедленно покинуть промышленные города и спастись от уничтожения.

О том, что в тот же день вторая атомная бомба была сброшена американцами на японский город Нагасаки, Трумэн в обращении не упомянул. Если же говорить про советскую печать, то больше внимания она уделяла успехам Красной армии в борьбе с Японией. Прошло пять дней после повторной бомбардировки, прежде чем Япония капитулировала.

Скульптура в память жителей города Нагасаки - жертв ядерной бомбардировки авиацией США на выставке «НАТО. Хроника жестокости» в Государственном центральном музее современной истории России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Под ударами Красной Армии и войск наших союзников Япония приняла условия безоговорочной капитуляции, - написала «Комсомольская правда» 15 августа 1945 года.

До конца года в нашей прессе про Хиросиму и Нагасаки больше не вспоминали. Возможно, пока у Советского Союза еще не было своего атомного оружия, в стране не хотели волновать народ лишним напоминанием о том, что у США есть разрушительное оружие. Позже на эту тему советская печать стала высказываться чаще и в совсем другом ключе. Например, в 1965 году в 20-летнюю годовщину трагедии Леонид Брежнев обратился к жителям Хиросимы со страниц наших газет. О войне с Японией в то время уже не говорили, лишь о дружбе, а бомбардировка называлась «варварской».

- Брежнев выразил чувство дружбы советских людей к японскому народу и самые искренние сочувствия всем жертвам варварской атомной бомбардировки города Хиросима, всем японцам, испытавшим на себе пагубное действие атомного оружия, - написала газеты «Вечерний Свердловск» 7 августа 1965 года.

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