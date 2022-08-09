Врач объяснила, как распознать тепловой удар

Тепловой удар может привести к очень печальным последствиям Фото: Евгения ГУСЕВА

В Екатеринбурге ежегодный марафон «Европа-Азия» обернулся трагедией. 37-летний участник забега Ильяс Маленков на 8,5 километре почувствовал себя плохо. Мужчина побледнел, у него началась одышка. Уже в больнице, по словам родных, температура его тела поднялась до 41 градуса. Утром, 9 августа, Ильяс Маленков скончался. Причину смерти озвучили родные. Результат медицинской экспертизы – тепловой удар. Напомним, забег проходил в минувшее воскресенье, 7 августа. Тогда температура доходила до +30 градусов.

«КП-Екатеринбург» узнала, как распознать тепловой удар. Объясняет врач лечебной физкультуры и спортивной медицины Светлана Шахова:

- Любой марафон – это колоссальная нагрузка на сердечно-сосудистую, нервную, мышечную систему. Причём в момент бега с марафонцами обычно ничего экстраординарного не случается, потому что все силы они направляют на то, чтобы добежать. Помните историю марафона и первого марафонца, который умер от обезвоживания, уже пробежав дистанцию?

Наблюдая подготовку современных марафонцев, я вижу не очень хорошую тенденцию – тренируясь, они каждый день пробегают по 15 километров или даже больше. Это очень много, всё это приводит к преждевременному износу сердца, сосудов, суставов и связочного аппарата. Поэтому здоровых марафонцев мы практически не видим.

Чтобы подготовиться к марафону, нужно не только бегать. Нужны силовые нагрузки и обязательно – постоянное наблюдение у врача.

Врач рассказала, как избежать теплового удара Фото: Алексей БУЛАТОВ

В тот день, когда после марафона умер мужчина, была жаркая погода. К чему могла подтолкнуть жара? К более быстрому обезвоживанию и повышенной нагрузке на сердечно-сосудистую систему. Дело в том, что для работы сердца, мышц, головного мозга и всех остальных органов нужен достаточный объём циркулирующей крови. При жаре происходит повышенное испарение, сгущение крови, из-за этого недостаточное количество кислорода может поступать как к сердечной мышце, так и к головному мозгу. По моим наблюдения и свидетельствам опытных марафонцев, обычно это проявляется одышкой и онемением кончиков пальцев. Почему именно онемение? Потому что происходит централизация кровообращения, организм пытается направить оставшуюся кровь к жизненно важным органам, а мелкие периферические сосуды на руках и ногах находятся в состоянии спазма, они сужаются. Кто-то может не обратить внимание на этот симптом во время бега, а на самом деле он очень опасен.

При тепловом ударе, который вероятен у марафонца в жаркий день, происходит перегрев организма, и он всеми силами пытается снизить температуру. В первую очередь, за счёт повышения испарения влаги с поверхности кожи. Следовательно, объём циркулирующей крови уменьшается ещё сильнее. У человека может появиться шум в ушах, но, опять же, марафонец может не обратить на него внимание – потому что во время марафона обычно бывает шумно, а он настроен добежать. Могут появиться нарушения зрения – помутнение, предметы начнут расплываться в глазах. Но, к сожалению, по опыту многих марафонцев, как они сами рассказывают, они эти симптомы стараются игнорировать. А ведь важно помнить, что исходные ресурсы у всех разные, и кто-то после марафона быстро восстановится, а у кого-то это приведёт к фатальным последствиям.

Если у марафонца появились симптомы перегрева, ему нужно прекратить бег, его нужно уложить в тень, раздеть. На места прохождения крупных сосудов – на шею, подмышки и в паховую область положить или охлажденные бутылки, или мокрые полотенца, дать ему пить и при необходимости вызвать скорую помощь.

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