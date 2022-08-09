Под Ревдой рыбак выпал из лодки и утонул

Товарищи рыбака, находившиеся с ним в лодке, ныряли в воду, чтобы вытащить друга, но не смогли его найти. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

На водоеме под Ревдой случилось ЧП – погиб мужчина, отправившийся с друзьями на рыбалку на моторной лодке.

- На Шумихе утонул рыбак, - сообщают в 65 Пожарно-спасательной части. – Трое мужчин катались на лодке. Со слов очевидцев, один из них выпал за борт. Пока его друзья разворачивались, он утонул.

Друзья после случившегося принялись нырять в воду, чтобы достать товарища, но найти его они не смогли. Из-за плохой связи дозвониться до спасателей мужчины смогли не сразу. Звонок поступил около 18.00 в понедельник. К месту ЧП прибыли полиция и сотрудники МЧС. Во вторник к водоему должны прибыть водолазы.

- Пока проводятся следственные мероприятия, - прокомментировали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Добавим, что за два дня это уже второй подобный случай. В воскресенье утром под Тавдой на реке у деревни Тормоли утонул 15-летний школьник. Вместе с другом он рыбачил сидя в надувной моторной лодке. В какой-то момент он завел двигатель, не обратив внимания на включенную передачу. Из-за этого лодка резко тронулась и школьник выпал из нее. По словам очевидцев, парень не умел плавать и утонул.

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