«Завел двигатель и выпал из лодки»: на рыбалке под Тавдой пропал 15-летний хоккеист

Школьник пропал под Тавдой после падения с лодки. Фото: соцсети

Под Тавдой вторые сутки продолжаются поиски 15-летнего Виталия Иванова (имя и фамилия изменены, - Прим. Ред.). В воскресенье утром в районе деревни Тормоли он выпал из лодки. Выплыть подросток не смог.

- Деревня Тормоли это популярное место для рыбалки. Там уже никто не живет, она заброшенная, но каждые выходные люди туда ездят на рыбалку, - рассказал источник, знакомый с ситуацией. – Прямой дороги для автомобиля до Тормоли нет. Туда на моторной лодке 7-8 километров надо добираться от места, где эту лодку можно спустить на воду.

У Тормоли проходит ответвление от реки Тавда длиной 4-5 километров. Рыбачить в этом месте удобно из-за того, что в нем нет течения. Вода спокойная. По предварительной информации, Виталий с товарищем добрались до этого изгиба примерно в 07.30 утра в воскресенье.

- Он с товарищем был в лодке. Парень решил завести двигатель, а тот был на передаче. В итоге лодка резко пошла по воде и мальчик из нее выпал. А плавать он не умел, - рассказывает источник.

Товарищ Виталия смог добраться до берега. Сам Виталий пропал.

- У него благополучная нормальная семья. Он вообще парень спортивный – состоял в нашей городской хоккейной команде, - рассказывает источник. - В этом году он в девятый класс перешел.

Добавим, что после случившегося прокуратура Свердловской области и Следственный комитет России организовали проверку.

- Указанный юноша вместе со своим знакомым поехали на моторной лодке рыбачить по реке Тавда, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - Порыбачив, они направились в обратную сторону. При попытке завести лодку она резко начала движение и перевернулась, в связи с чем оба молодых человека выпали из лодки и оказались в воде. Один из пострадавших скрылся под водой, а второму была оказана помощь подплывшими рыбаками, которые оказались поблизости – они остановили лодку и отбуксировали ее к берегу.

В полиции рассказали о пропавшем молодом человеке.

- Воспитывается в полной семье. Ни он сам, ни семья на учете в полиции не состояли, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - По имеющимся данным, юноша не умел плавать, хотя занимался спортом, играл в хоккей в городской команде. Более взрослый напарник сообщил полицейским, что когда лодка перевернулась, то ударила их.

Поисками подростка в понедельник занимаются четыре водолаза, - добавляют в полиции.