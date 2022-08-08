Водитель не выбрал безопасную скорость. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В уральском поселке Ачит днем 7 августа машина скорой помощи сбила 6-летнюю девочку, перебегающую дорогу в неположенном месте. Ребенка с травмами доставили в больницу. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- По предварительной информации, 54-летний водитель автомашины «УАЗ», двигаясь по улице Пролетарская поселка Ачит, со стороны улицы Энергетиков в направлении улицы Кирова, выбрал скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за движением, - говорится в сообщении.

Автомобиль медиков перевернулся. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В результате водитель не успел затормозить и сбил девочку, перебегающую проезжую часть слева направо по ходу движения прямо перед машиной. Судя по фотографиям с места аварии, автомобиль «скорой» перевернулся.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что ребенок возвращался домой от подруги по постоянному маршруту. Родители девочки были в момент ДТП дома. Они не контролировали поведение ребенка.

После наезда к пострадавшей подбежал водитель и жители соседних домов, которые вызвали медиков. Водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое не было установлено.

Инспекторы направила в ПДН материалы на родителей девочки для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Инспекторы направили в ПДН материалы на родителей девочки для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Также сотрудники ГИБДД проанализируют работу образовательного учреждения, куда ходит ребенок, по обучению детей основам безопасности на дороге.

Ранее, в марте, в Академическом районе Екатеринбурга произошло ДТП с машиной скорой помощи. На место аварии съехались машины спасательной медицинской службы.