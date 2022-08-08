Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском суде Екатеринбурга огласили приговор бывшему начальнику городской полиции Игорю Трифонову. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении патронов. Речь о получении 7,5 миллионов рублей в 2015 году за указание возбудить уголовное дело по факту мошенничества с кредитными средствами банка «Кольцо Урала». Деньги были получены от бывшего заместителя председателя правления банка Олега Коноплева.

Генерал-майор Трифонов был задержан в Москве в сентябре 2020 года. Вместе с Трифоновым были задержаны бывший глава службы безопасности банка Александр Куба и экс-сотрудник ОЭБиПК Денис Жданов. Однако они сотрудничали со следствием и прокуратура посчитала возможным освободить их от уголовной ответственности. Суд принял решение прекратить уголовное преследование в отношении Кубы и Жданова.

Игоря Трифонова приговорили к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Свою вину в преступлениях экс-силовик так и не признал.

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