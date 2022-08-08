Будущие инженеры отдохнули и защитили проекты в летней смене «ТехноЛидер»

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

96 школьников из 20 территорий присутствия УГМК – победители Инженериады УГМК и лучшие учащиеся Инженерной школы УГМК – собрались в Летней проектной смене «ТехноЛидер» в Загородном центре «Таватуй». Это уже пятая подобная смена с 2018 года.

За две недели подростки успевают разобраться в сложных и масштабных технических проблемах, предложить их решения экспертам предприятий, самостоятельно изготовить движущиеся макеты и написать компьютерные программы. Множество их смелых идей воплощаются в реальные технологические решения, схемы и прототипы устройств. Взрослые специалисты часто удивляются, когда ребята оказываются настолько «в теме», что обсуждают инженерные задачи на вполне профессиональном уровне.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Школьники участвуют в тренингах, много общаются между собой, совместно строят планы. Сами организуют разные активности и делятся опытом со сверстниками, находят друзей и единомышленников. Уникальная образовательная среда помогает им «раскрыться», развить и продемонстрировать свои таланты. За две недели они научились держать в руках инструменты, обрабатывать различные материалы, освоили новый софт, попробовали себя в программировании и соединили все новые способности на пользу общего дела! Таким образом, школьные знания обретают для ребят практический смысл, особенно если даются из «первых рук» - от ведущих экспертов отрасли.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

- Проектная школа воспитывает будущих технологических лидеров, – говорит программный директор смены «ТехноЛидер» руководитель проектов Уральского клуба нового образования Резеда Рыбалко. – Это будущие инженеры, которые умеют видеть и понимать ситуацию, выявлять проблемы и предлагать эффективные решения. А так как все тематические направления смены «ТехноЛидер» определяются стратегическими задачами УГМК, то ребята имеют возможность приглядеться не только к существующим профессиям, но и к тем, которые появятся лет через 7-10.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

За пять лет накоплен ценный опыт проведения инженерных смен. Так, задолго до начала отдыха специалисты по персоналу УГМК вместе с техническими специалистами подготовили тематику смены. В этом году были предложены темы по автоматизации подземной техники, проектированию новых ИТ-решений, использованию возобновляемых источников энергии, декарбонизации промышленного производства, диверсификации экономики Кузбасса, развитию моногородов. Были определены эксперты предприятий УГМК по каждому направлению, подобрана и обучена большая команда педагогов. Готовилась и площадка для проектной смены – традиционно «ТехноЛидер» проводится на базе Загородного центра «Таватуй» областного фонда «Золотое Сечение», куда организаторы завозят целый грузовик оборудования и расходных материалов. Смена начинается с интенсивных психологических тренингов, завершающихся посвящением в технолидеры, а уже затем следуют выступления специалистов, планирование работы команд, разработка и обсуждение проектов, и, наконец, защита разработок перед экспертами.