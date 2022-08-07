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Общество7 августа 2022 11:10

В Екатеринбурге горе-грабители налетели на пункт выдачи заказов и похитили стринги, канцелярию, а также сувенирные деньги

Мужчины украли товаров на сумму больше 22 тысяч рублей, среди них был даже наполнитель для кошачьего туалета
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Полицейские устанавливают личности грабителей

Полицейские устанавливают личности грабителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, 6 августа двое мужчин совершили дерзкое ограбление пункта выдачи онлайн-заказов. Они похитили заказы покупателей из отделения KazanExpress на Первомайской, 33. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе компании.

Судя по видеокадрам, сначала мужчины пытались выбить дверь. Затем, налетчики разбили мусорной урной дверь в пункт выдачи около 22:00. Свои лица грабители не скрывали.

- Мужчины попали на камеры наблюдения, оставили отпечатки пальцев и капли крови. Мы уже подали заявление в полицию. Из пункта выдачи вынесли около 30 заказов на общую сумму не менее 22 тысяч рублей. Украденные заказы мы продублируем и завтра привезем клиентам. Разумеется, за свой счет, - рассказала специалист по работе с медиа Екатерина Кузьминых.

Все награбленное мужчины утащили с собой. По словам сотрудников, среди похищенных заказов, были такие вещи, как тетради, жидкое мыло, наклейки на соски, сувенирные деньги, женские трусы-стринги. Помимо всего прочего, бандиты утащили и детскую таблицу умножения, эластичные бинты, древесный наполнитель для кошачьих туалетов. Не забыли прихватить с собой мужчины и патчи для глаз.

В полиции Екатеринбурга уже разбираются с налетчиками и прокомментировали произошедшее ограбление.

- Сообщение о происшествии зарегистрировано в отделе полиции № 1 Кировского района. Сотрудники проводят проверку по факту инцидента. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к нему, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городской полиции.

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