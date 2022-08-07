В Екатеринбурге горе-грабители налетели на пункт выдачи заказов и похитили стринги, канцелярию, а также сувенирные деньги

Полицейские устанавливают личности грабителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, 6 августа двое мужчин совершили дерзкое ограбление пункта выдачи онлайн-заказов. Они похитили заказы покупателей из отделения KazanExpress на Первомайской, 33. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе компании.

Судя по видеокадрам, сначала мужчины пытались выбить дверь. Затем, налетчики разбили мусорной урной дверь в пункт выдачи около 22:00. Свои лица грабители не скрывали.

- Мужчины попали на камеры наблюдения, оставили отпечатки пальцев и капли крови. Мы уже подали заявление в полицию. Из пункта выдачи вынесли около 30 заказов на общую сумму не менее 22 тысяч рублей. Украденные заказы мы продублируем и завтра привезем клиентам. Разумеется, за свой счет, - рассказала специалист по работе с медиа Екатерина Кузьминых.

Все награбленное мужчины утащили с собой. По словам сотрудников, среди похищенных заказов, были такие вещи, как тетради, жидкое мыло, наклейки на соски, сувенирные деньги, женские трусы-стринги. Помимо всего прочего, бандиты утащили и детскую таблицу умножения, эластичные бинты, древесный наполнитель для кошачьих туалетов. Не забыли прихватить с собой мужчины и патчи для глаз.

В полиции Екатеринбурга уже разбираются с налетчиками и прокомментировали произошедшее ограбление.

- Сообщение о происшествии зарегистрировано в отделе полиции № 1 Кировского района. Сотрудники проводят проверку по факту инцидента. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к нему, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городской полиции.

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