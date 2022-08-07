В Екатеринбурге стартовал самый массовый забег «Европа-Азия»-2022

Тысячи участников стартанули с Октябрьской площади Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, 7 августа стартовал самый масштабный международный марафон «Европа-Азия». Мероприятие проходит уже в седьмой раз и собирает тысячи спортсменов и обычных любителей пробежек.

Бегуны стартовали в 09:00 с Октябрьской площади. Ради марафона перекрыли центральные улицы Екатеринбурга, что, конечно же, сказалось на дорожной обстановке, так как некоторым водителям пришлось выбрать маршруты в объезд проспекта Ленина. Конечная точка маршрута бегунов – постамент «Европа-Азия». Для того чтобы им было комфортно бежать, была также перекрыта часть Пермского тракта.

Так, 7 августа в период до 15:00 будут перекрыты дороги для всех видов транспорта на участках: Бориса Ельцина – от Челюскинцев до улицы 8 Марта; 8 Марта – от Бориса Ельцина до проспекта Ленина.

Участники были готовы к старту Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 11:00 перекрыты дороги:

Проспект Ленина – от 8 Марта до улицы Мира; Улица Мира – от Малышева до улицы Первомайской; Цлица Царская – от Николая Никонова до улицы Толмачева; Улица Толмачева – от Царской до проспекта Ленина.

Участники марафона в отличной форме Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 15:00 перекроют движение на участках дорог по проспекту Ленина от улицы репина до 8 Марта. Также проезд будет ограничен по улицам Татищева, Пирогова, Крауля, Мельникова, Металлургов. Кроме того, проехать нельзя будет от улицы Репина до автодороги федерального значения Р-242 Пермь-Екатеринбург.

Большинство участников марафона выбрали для себя маршрут в 42 километра. Также на выбор есть дистанции – 800 метров для детей, 1520 метров. Кроме того, можно пробежать путь в 3, 10, 21,1 и 42,2 километра.

До финиша дойдут самые выносливые Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также, на время марафона в центре города будет запрещена продажа алкоголя. Соответствующее распоряжение об этом, 1 августа подписал мэр города – Алексей Орлов. Спиртные напитки нельзя будет купить с 08:00 до 16:00 в черте улиц:

Бориса Ельцина от улицы Челюскинцев до участка 8 Марта;

Улица 8 Марта от Бориса Ельцина до участка по проспекту Ленина;

На проспекте Ленина от улицы Сакко и Ванцетти до Карла Либкнехта. Предлагаем взглянуть на фоторепортаж со старта марафона:

Погода на старте была комфортной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники из других регионов приехали в Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые выбрали экстравагантные наряды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Марафонцы пробегут весь центр Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

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