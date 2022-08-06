Водителя в шоковом состоянии доставили в больницу Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле произошло второе смертельное ДТП за сутки. Напротив дома 45 по улице Зари днем, 6 августа столкнулись Vortex и Renault. Два пассажира последней - 32- летняя женщина и 27-летний мужчина погибли. От полученных травм они скончались на месте аварии.

- По предварительным данным, 75 -летний мужчина, управляя автомобилем Vortex, следуя по улице Зари при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Renault Logan под управлением 26-летнего мужчины, двигающемся в прямом направлении со стороны Энтузиастов в сторону Вагоностроителей, - рассказали в УГИБДД Свердловской области. После чего автомобиль Renault допускает наезд на препятствие (дерево).

Легковушка после удара отлетела в дерево Фото: ГИБДД по Свердловской области

Погибшие ехали в Renault на задних пассажирских сидениях. В аварии также пострадали третий пассажир иномарки - 44 летняя женщина, которая ехала пристегнутой на переднем сидении и водитель. Мужчину доставили в больницу в шоковом состоянии с сотрясением головного мозга. У женщины диагностировали сотрясение головного мозга и ушибленную рану теменной области и предплечья. После осмотра ее отпустили домой.

Еще одну пассажирку Renault после осмотра отпустили домой Фото: ГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД выяснили, что водитель Renault имеет стаж вождения 6 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался 14 раз. Освидетельствование на состояние опьянения не проводилось, так как водителя доставили в больницу.

Водитель отечественной легковушки не пострадал. По данным ГИБДД, он был трезв, за рулем ездит 30 лет, за нарушения правил ПДД привлекался один раз.

Водитель второй машины не пострадал Фото: ГИБДД по Свердловской области

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы МУ МВД России «Нижнетагильское».

После всплеска аварийности за последние сутки сотрудники ГИБДД в целях стабилизации начали рейдовое мероприятие, направленное на пресечение и предупреждение грубых нарушений правил дорожного движения.

Напомним, в Нижнем Тагиле на перекрестке южного обхода и улицы Гагарина утром, 6 августа, произошло серьезное ДТП, в котором погибла 73-летняя женщина. Она ехала на переднем сидении ВАЗ, водитель которой столкнулся с Audi. Еще три человека получили травмы.