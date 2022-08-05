В Екатеринбурге устроили облаву на мигрантов

Всего за рейд полиция выявила 51 правонарушение. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге силовики провели массовые задержания мигрантов в Железнодорожном и Чкаловском районах города. Полиция проверила 196 иностранцев, сообщает городское УМВД.

- В ходе профилактического мероприятия были проверены места концентрации иностранных граждан, - говорится в сообщении.

17 граждан находились на территории России с нарушением режима пребывания. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Среди проверенных мигрантов 17 граждан находились на территории России с нарушением режима пребывания.11 иностранцев силовики заподозрили в нарушении правил въезда в страну.

23 мигранта пили алкоголь в общественном месте. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Всего за рейд по мигрантам в столице Урала полиция выявила 51 правонарушение. Из них 23 – распитие алкоголя в общественном месте, 19 – езда на машине с тонировкой. По всем случаям будут проведены проверки. Собранные материалы передали в суды.

По всем случаям будут проведены проверки. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В рейде участвовали участковые, сотрудники по исполнению административного законодательства, полки ППСП, оперативники уголовного розыска, отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, охраны общественного порядка, сотрудники из Управления по вопросам миграции, Центра по противодействию экстремизму, Управления охраны общественного порядка ГУ, ГИБДД, кинологи и бойцы ОМОН.

Ранее, 21 июля, в Екатеринбурге полицейские устроили облаву на мигрантов в районе Старой Сортировки. Силовики посетили торговые точки, рынки, уличные кафе, магазины и дворы. Всего проверили больше 100 человек, 15 из которых доставили в отделение.