В Нижнем Тагиле имам нелегально хоронил людей и хранил экстремистские книги

Имам занимался поборами с прихожан Фото: источник "КП-Екатеринбург"

В Нижнем Тагиле религиозный лидер мусульманской организации «Махалля» нелегально хоронил людей и хранил экстремистские книги. Об этом сообщил «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах.

- Похоронный бизнес официально не регистрировался, юридическим лицом не является, помощников он нанимал себе не официально, часть вырученных средств платил им за работу, - рассказал инсайдер. - Совершал омовение покойников прям в мечети, что очень не нравилось значительному количеству прихожан.

Фото: источник "КП-Екатеринбург"

По данным источника, ранее имам был судим и имеет тесные связи в криминальной среде Нижнего Тагила. В мечеть он пришел 22 года назад. Долгое время, как сообщает инсайдер, он занимался поборами с прихожан и крал деньги из молельного дома, которые тратил потом на свое усмотрение.

Эти действия и другие, направленные на разобщение общины привели общество «Махалля» в упадническое состояние.

Фото: источник "КП-Екатеринбург"

Что касается экстремистской литературы, то, по данным источника «КП-Екатеринбург», из кабинета имама было изъято 25 книг, признанных экстремистскими, которые он планировал распространять среди прихожан. В апреле его привлекли к административной ответственности по статье 20.29 КОАП России.

От должности имама в организации «Махалля» его отстранили.