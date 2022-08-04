Бегают по благоустроенной набережной, как дома: в центре Екатеринбурга расплодились крысы

Крысы бегают даже по клумбам в центре уральской столицы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На экране кадры с красивыми домами с романтичной подсветкой, за ними небоскреб медного цвета, клумбы с цветами сочных оттенков. А между ними бегают крысы. И нет, это не сценка из мультфильма «Рататуй» про грызуна, готовившего в ресторане. Это съемка, сделанная очевидцами в самом центре Екатеринбурга – на улице Горького, в той ее части что благоустроена, ухожена и вообще благополучна. Грязи тут вроде и нет нигде. А крысы бегают.

- Расплодились просто безумно, - рассказывает «КП-Екатеринбург» очевидец. – Совсем обнаглели – даже в центре города бегают.

Подобные кадры с грызунами можно снять во многих частях города. В основном, правда, у помоек. Но зачастую встречаются они и в совсем неожиданных местах.

- Неделю назад гуляли вдоль набережной около цирка. Хотели к воде подойти, а там крысы бегают, - вздыхает очевидец.

Казалось бы, что они забыли в центре? Может из-за жары к воде потянуло? Но эксперты отмечают, дело тут в другом – по какой-то причине жизнь у крыс в центре стала слишком уж сытной и вольготной.

- Крысы появляются там, где есть антисанитария, - объясняет Виктор Сапронов, смотритель зоологического музея УрФУ. – Это могут быть помойки, за которыми плохо прибирают. Могут быть квартиры, где царит антисанитария. В благополучном центре ведь есть и старая застройка рядом с набережной. Крысы могли прибежать оттуда – с помойки, со свалки во дворах. Также крысы могут обитать у пунктов общественного питания, если на их помойках царит антисанитария. Там, где есть грязь, там есть и крысы.

А вот наличие реки по соседству крыс вовсе не интересует, уверяет эксперт. Вода для питья им нужна в небольшом количестве.

- Они же всегда пытаются найти источники пищи. Если они есть, то крысы довольно быстро размножаются, - добавляет Виктор Сапронов. – Жара не могла повлиять на их размножение. Крысы с человеком живут тысячелетиями и при любой погоде хорошо себя чувствуют. К тому же они за год могут несколько поколений давать.

От крыс лучше держаться подальше, так как они являются переносчиками заболеваний.

- У них на лапах есть яйца паразитов, так как живут крысы там, где есть нечистоты, - говорит Виктор Сапронов. – И они являются переносчиками заболеваний, опасных для человека.