Синоптики рассказали, когда в Екатеринбурге наступит резкое похолодание

Во второй половине августа столбик термометра опустится до +15 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге наступила аномальная жара. Столбик термометра 5-6 августа поднимется до +31 градуса. По прогнозам синоптиков, такая жаркая погода станет последней в этом сезоне.

ПОХОЛОДАНИЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В АВГУСТЕ

Похолодания в уральскую столицу придут во второй половине августа. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал главный синоптик «Гисметео» Леонид Старков.

- Первое дыхание осени по характеру погоды и по температуре можно будет ощутить уже во второй половине месяца, с 15-17 августа. Не исключено, что похолодание будет затяжным. В отдельные дни полуденная температура не будет превышать +15 градусов. Также во второй половине августа практически каждый день могут идти дожди, - добавляет Леонид Старков.

При этом, по его словам, и в этот период не исключено повышение температуры до +20 градусов.

ЖАРА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В АВГУСТЕ 2022

В первой половине августа погода будет теплой и даже жаркой. В эти выходные, с 5 по 7 августа, температура воздуха нагреется до +31 градуса.

- Погода в эти дни будет сухая, без осадков, с пониженной влажностью воздуха и будет переноситься легко, - добавляет Леонид Старков.

В Свердловской области в ближайшие дни погода также будет сухой и жаркой. Плюсовая температура достигнет отметки +31 градус.

А вот завершение жары, по словам главного синоптика «Гисметео», может сопровождаться ливнями, грозами и штормом.