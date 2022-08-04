Как «Ростелеком» проводит скоростной интернет в новостройки Екатеринбурга

Группа поддержки ХК «Автомобилист» помогла нападающему Стефану Да Косте попробовать себя в роли связиста. Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»

Сегодня жители екатеринбургских домов могут пользоваться максимальной скоростью интернета – до 1 Гбит/с, но вряд ли знают, откуда берется такая возможность. Специалисты «Ростелекома», которые обеспечили связью 230 городских новостроек, показали, как интернет попадает в дома на примере ЖК «Свобода Residence» на улице Радищева 41/2.

27-этажный комплекс «Свобода Residence» будет сдан через несколько месяцев, в нем уже выполнены все основные работы, есть коммуникации – самое время, чтобы провести в дом интернет. По словам технического директора Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Станислава Мутовкина, когда речь идет о новых домах, то обычно компания заходит на объект на этапе строительства. Это позволяет провести кабели под землей и внутри здания так, чтобы затем не нарушать архитектуру и благоустройство, не наводить беспорядок в подъездах. Современные коммуникации – невидимы для жильцов. Все, что нужно при заселении – просто установить оборудование, после чего можно пользоваться интернетом.

Кабельная канализация. Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»

Для начала связисты проложили вдоль фасада новостройки магистральный кабель. Его завели в телекоммуникационную канализацию, а затем – в подвал дома. Между колодцами под землей проложены специальные асбестовые или пластиковые каналы, их может быть несколько десятков. По одному из них и протянули интернет-кабель. Внутри этого тонкого на вид провода поместился даже специальный наполнитель, который в случае повреждения кабеля отталкивает воду. Поэтому с оптикой, по которой идет сигнал, проблем не будет. Все оборудование – российское, проблем с его поставкой нет. Производитель гарантирует работу такого кабеля в течение 25 лет, но на практике, по словам специалистов, он служит гораздо дольше. На то, чтобы обеспечить связью высотку, ушло 350 метров магистрального кабеля.

Когда магистральный кабель провели в подвал дома, то в специальном настенном ящике его соединили с другим, внутридомовым кабелем. Он в полтора раза толще, чем магистральный, потому что отсюда сигнал расходится по 32 волоконным линиям по всему дому. На каждом этаже этот кабель расщепляется – по одному волокну на этаж. У каждого этажа свой цвет волокна. Внутри «Свобода Residence» проложили сразу два кабеля, общей протяженностью 330 метров.

Катушка с магистральным проводом. Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»

На мастер-класс связисты пригласили того, кто много знает о высоких скоростях – нападающего ХК «Автомобилист» Стефана Да Косту. Форварду доверили сварку домового кабеля с квартирным, после чего он признался, что никогда на сталкивался с такой работой. Но несмотря на различие профессий связиста и хоккеиста, кое-что общее у них все же есть: без большой скорости не будет ни хорошего интернета, ни хорошего хоккея.

«За шесть лет в Свердловской области мы построили более семи тысяч километров магистральных линий связи. Они охватывают почти 80 % территории Среднего Урала. Столицей оптический стройки в регионе является, конечно, Екатеринбург. Здесь наша команда провела уже более 2 000 километров линий связи, - рассказал вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин. - Поэтому торжественное открытие нового сезона оптической стройки прошло именно в Екатеринбурге. Мы продолжаем обеспечивать цифровыми сервисами не только построенные дома, но и новые жилые комплексы. Жители 230 новостроек Екатеринбурга уже сегодня могут пользоваться нашими услугами. В планах до конца 2022 года провести интернет в более 45 домов областного центра».

Вот так сваривают оптику, чтобы в квартирах появился интернет. Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»

«Я впервые примерил на себя роль связиста. Интересные ощущения. Они схожи с теми чувствами, которые я испытываю на льду. Тот адреналин, то желание добиться качественного результата – все это объединяет телекоммуникационную сферу со спортом. Отличается лишь темп. Если средняя скорость шайбы во время игры составляет 110-120 километров в час, то скорость интернета по оптике в несколько раз выше. Именно высококачественная связь позволяет нашим фанатам и болельщикам наслаждаться матча «Автомобилиста» в онлайн-формате», - сказал Стефан Да Коста.

Благодаря постоянной работе «Ростелекома» по строительству и модернизации сетей связи жители Екатеринбурга могут подключить не только интернет, но и интерактивное телевидение, развернуть надежную Wi-Fi-сеть, установить видеонаблюдение или систему «Умный дом».