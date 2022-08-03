В Екатеринбурге создали уникальный автомат по продаже вина, который наливает только взрослым

На фестивале вин в Волгограде виномат был очень популярен. Фото: Леонид Стариков

Автомат по продаже кофе это уже прошлый век. Изобретатели из Екатеринбурга научили такую машину разливать в стаканчики… вино. Игристое, белое, полусухое, брют. Выбирай какое хочешь и подставляй бокал под розовую струйку. Нейросеть, управляющая таким автоматом, безошибочно нальет тот сорт, который заказывали. Или не нальет, если увидит через камеру, что покупателю нет 18 лет.

Новинку разработала компания, которая недавно оборудовала екатеринбургскую школу нейросетью, вызывающей экстренные службы, если вдруг в коридорах начнут раздаваться звуки стрельбы и взрывов.

- Год назад мы искали, где еще можно применить наши технологии. А поскольку вино нельзя продавать людям до 18 лет, то мы подумали, что неплохо было бы применить систему распознавания лиц в вендинговом автомате, который продает вино, - рассказал Леонид Стариков, руководитель компании-разработчика.

В таком автомате можно купить бокал прохладного вина. Фото: Леонид Стариков

В минувшую субботу автомат показали на фестивале вин в Волгограде. Там к нему выстроилась восторженная очередь.

- После выставки нам звонили дистрибьюторы алкоголя, спрашивали, как можно такой автомат купить. Сейчас мы формируем заказы, чтобы запускать в производство серию, - добавляет Леонид Стариков.

Купюры и монеты виномат, кстати, не принимает. Чтобы купить бокал вина, нужно сначала скачать на телефон специальное приложение.

- Приложение работает по принципу каршеринга, - объясняет Леонид Стариков. - Нам нужно убедиться, что вам есть 18 лет, поэтому приложение попросит с вас документы и селфи. Таким образом, система будет знать, что вы совершеннолетний и она будет знать, как вы выглядите. И когда вы будете подходить к автомату, камера сличит ваше лицо с лицом из базы данных. Таким образом, доступ к вину будет разблокирован. А выбрать вино и оплатить его вы сможете через приложение.

Бутылки за стеклом - это просто витрина. Наливает автомат вино не из них, а из недр своих. Фото: Леонид Стариков

Лобби отелей, круизные лайнеры, винодельни с дегустацией для туристов. Такие автоматы могут найти применение во многих местах, уверяют разработчики. Вино в машину можно залить любое. Тут уж от хозяина виномата зависит. А вот заменять его на пиво или водку смысла нет.

- С помощью виномата в ресторане отеля можно, например, к обеду купить бокал прохладного вина, чтобы освежиться. Целую бутылку на обед ведь выпить затруднительно, да и не нужно. С пивом это не работает. Его дешевле в магазине купить, - объясняет Леонид Стариков.

Пока виномат существует в единственном экземпляре и стоит в офисе компании-разработчика. Поэтому испробовать его горожанам затруднительно. Что же до тары, в которую будет разливаться напиток, то тут тоже многое зависит от того, кто поставит у себя виномат. Разливать вино можно и в классические пластиковые стаканчики, и в одноразовые бокалы. И о цене. Стоить один такой аппарат будет около миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В школе Екатеринбурга установили нейросеть, которая вычисляет разговоры о стрельбе и взрывах

Ее планируют внедрить во всех школах города (Подробнее)