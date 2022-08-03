В Екатеринбурге покажут неизвестные картины знаменитого на весь мир художника Виталия Воловича

Виталий Волович всю жизнь работал в Свердловске. Фото: t.me/kuyvashevevgeny

Одному из самых известных художников России, Виталию Воловичу, сегодня могло исполниться 94 года. Он родился в Приморском крае, но с четырехлетнего возраста жил в Свердловске. Работы Виталия Воловича украшали не только музеи, но и страницы детских книг. Он делал иллюстрации для сказов Бажова, книг Роберта Льюиса Стивенсона и Михаила Пришвина. В его биографии есть и любопытный момент. В годы Великой Отечественной войны, будучи студентом художественного училища, именно Виталий Волович помогал вернуть коллекцию Эрмитажа. Картины, эвакуированные на Урал, нужно было погрузить на поезд, чтобы отправить в Ленинград.

- Нас студентов тогда попросили помочь, - вспоминал Виталий Волович. – То что картины из Эрмитажа хранятся у нас в музее на улице Вайнера было тайной. Но мы, студенты, каким-то образом об этом знали. И вот, мы пришли на улицу Вайнера. А там было много военных. И постоянно уезжали и приезжали грузовики с кузовами, крытыми брезентом. Окна музея были распахнуты, рядом лежали мешки с песком, которыми в годы войны они были заложены. Мы сразу включились в процесс. Небольшие ящики выносили через двери и грузили их в машину. Крупные ящики выносили через окно.

Виталия Воловича не стало в 2018 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А в самом тяжелом ящике находилась картина Рембрандта «Возвращение блудного сына».

- У нас ноги подкосились от волнения, когда мы понесли этот ящик, а сотрудница Эрмитажа нам закричала: «Мальчики, ради бога, осторожней! Там Рембрандт!», - рассказывал Виталий Волович. - Потом, когда я приехал в Эрмитаж в Ленинград, я долго стоял перед этой картиной, и было чувство, что я связан с нею судьбой.

Виталия Воловича не стало в 2018 году из-за проблем со здоровьем. В Екатеринбурге в 95-летнюю годовщину со дня его рождения открылась выставка с работами художника, которые ранее нигде не показывались. Она работает в музее «Дом Поклевских-Козелл». Среди них в том числе и картины, сделанные в последние три года жизни писателя и работы, которые не экспонировались больше 30 лет.