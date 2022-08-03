Также магазины откроются в Перми и Челябинске. Фото: Х5 Group

В третьем квартале 2022 года в Екатеринбурге откроется первый магазин-дискаунтер «Чижик». Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе Х5 Group. Также торговая точка появится в Челябинске и Перми. Адрес магазина в Екатеринбурге пока не сообщается.

- Отличительная особенность магазинов «Чижик» - сочетание привлекательных для покупателей цен и высокого качества товаров. Ценовая политика формата предполагает значительно более низкую стоимость привычной продовольственной корзины, чем в среднем на рынке, - пояснили в Х5 Group.

По словам исполнительного директора X5 Group Игоря Шехтермана, открытие новых магазинов будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест в направлениях розничной торговли, логистике, производстве продуктов и сельском хозяйстве.

- Мы хотим, чтобы магазины «Чижик» стали как можно быстрее доступны максимальному количеству россиян, поскольку сеть выполняет актуальную сегодня социальную функцию: улучшение качества жизни населения через обеспечение доступными качественными продуктами питания по низким ценам, - отметил Игорь Шехтерман.

В конце прошлого года «Комсомолка» тестировала популярные дискаунтеры Екатеринбурга. Почитайте наш материал о том, чем могут быть опасны подобные магазины.

А этим летом в уральской столице открылся еще один дискаунтер «Моя цена».