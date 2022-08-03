Микрозелень неприхотлива и выращивать ее можно круглый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Девчонки, попробуйте подсолнух! – предложила подруга, вытаскивая из пакета пластиковый контейнер, в котором аккуратно сидела свежая крошечная зелень.

- Что это? – нахмурившись, поинтересовались мы.

- Подсолнух, микрозелень, вкусно и полезно. Ее прямо с листиками есть можно, - настаивала подружка. – В салатики класть и просто так жевать. Она разная бывает: руккола, горох, базилик…

Так я узнала о существовании микрозелени. И только потом обратила внимание, что эта вкуснятина продается и в обычных магазинах. Только отдать за нее придется порядка 115 рублей за 60 граммов. А это порция, с натяжкой – две. Гораздо выгоднее и интереснее выращивать микрозелень самому. Для этого не требуется ни усилий, ни серьезных вложений. Рассказываем, как.

СЕМЕНА И ЛОТОК

На маркетплейсе наборы семян из восьми разновидностей микрозелени стоят всего 260 рублей. При желании можно найти еще дешевле. Горох овощной, рукола, редис, дайкон, базилик, амарант, мангольд, кресс-салат... Каждая по-своему прекрасна. Например, редис вырастает зеленой грядкой, по вкусу он жгучий и сочный. Амарант – это небольшие стебли свекольного цвета, которые станут шикарным украшением стола. Каждая культура – в отдельном пакетике, весом 25 граммов. Этого хватит, чтобы вырастить целый лоток зелени. Купить такие наборы можно не только на маркетплейсе, но и в любом магазине, где продают семена для огорода. Есть они и на птичьих рынках.

Семена можно купить как в гипермаркетах, так и в онлайн-магазинах Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот в качестве лотка подойдет любой пластиковый контейнер, который остается у вас после покупки тех же овощей.

- Если вы хотите выращивать микрозелень, то подойдут небольшие лоточки высотой 4,5 сантиметра, - советует специалист магазина микрозелени Алексей Ковнерчук. – В них обязательно должны быть отверстия, чтобы лишняя вода утекала, а корни не загнивали.

ВМЕСТО ГРУНТА КОВРИК

Еще один важный момент - выбор субстрата. Почву для микрозелени можно также купить в магазине: 160 рублей за 5 литров. Перед посадкой семян, почву предварительно нужно обеззаразить. Самый простой вариант – поместить в духовку для прокаливания на 30 минут при температуре 70-90 градусов.

Возьмите горькую микрозелень, если хотите побороть тягу к сладкому Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но есть варианты гораздо проще - специальные джутовые или льняные коврики, которые можно использовать не по разу. На маркетплейсе их средняя цена от 250 рублей за 50 штук! Также подойдет агровата на основе базальта, который не позволяет бактериям развиваться на будущей плантации. Цена за 11 таких ковриков – от 230 рублей. А дальше замочил коврик, положил в лоток, накидал в него семена и жди, пока прорастут. За сутки-двое микрозелень даст ростки.

ЛЮБИТ ТЕМНОТУ

Микрозелень берет свое питание из семечки. Чтобы она быстрее проросла, ей нужно создать период затемнения. Для этого достаточно составить лотки друг на друга. Это и экономия места. Так вы сымитируете процесс выбивания ростка сквозь землю. Как только ростки вылезут и окрепнут, лоток можно ставить на свет. Для мини-огорода подойдет южная сторона квартиры.

- Обычно микрозелени редиса, репы и горчицы для проращивания хватит и 48 часов в темноте, - уточняет Алексей. – Микрозелень можно не поливать первые 2-3 дня. Затем, полив зависит от стадии роста. Некоторые растения нуждаются в регулярном поливе, раз в день. Например: горошек, подсолнух.

В супермаркетах лоточки готовой микрозелени продаются от 100 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Микрозелень можно есть уже спустя 7 дней после появления проростков. Обычно ее срезают ножницами. Некоторые культуры, такие как горох будут продолжать свой рост и дальше. А вот микрозелень подсолнечника нужно съесть не позднее двух недель после всхода, иначе ее вкус будет горьким.

В ЧЕМ СИЛА МИКРОЗЕЛЕНИ, БРАТ?

Молодой побег содержит в себе большую концентрацию полезных веществ и микроэлементов. В микрозелени содержится в 5 раз больше витаминов, чем во взрослом растении. Но такая витаминная «бомба» благоприятна, если ее принимать в меру.

- В микрозелени содержится очень много витамина С. Мы его получаем сразу, как только срезали свежий лист, - объясняет нутрицициолог (специалист по сбалансированному питанию – Прим.Ред.) Елизавета Командовская. - Также в побегах много витаминов группы В, возьмем тот же В9, который помогает железу усваиваться. Еще в микрозелени есть каратиноиды, кальций, магний и хлорофилл. Все они благоприятно влияют на организм, способствуют его очищению и омоложению.

Тем, кто хочет побороть непреодолимую тягу к сладкому, стоит заменять привычные сладости на…горькую микрозелень. Да, да такой перекус поможет обмануть рецепторы и организм сладкоежки постепенно будет переключаться на новый вкус.

- Такие микрогрины, как горчица, дайкон, редис, руккола - хороши для печени, - продолжает специалист. – А тем, у кого повышен билирубин, нужно добавлять в рацион микрозелень брокколи. Базилик способствует улучшению пищеварения. Но все хорошо в меру. Поэтому ежедневно стоит принимать в пищу не больше 30 граммов микрозелени.

Добавлять свежий пучок микрозелени можно в любые блюда. Украшайте зеленью рыбу или мясо. Этот антиоксидант придает пикантный вкус.

- Базилик будет хорошо сочетаться с мясом и рыбой. Микрозелень гороха, пряных трав годится даже в смузи. Некоторые кондитеры используют съедобные цветы настурции, петунии в декоре и десертах, - советует нутрициолог. - Я заметила, что дети обожают микрозелень горошка. Как говорится, на вкус и цвет. Выбирайте, что вам больше нравится.

готовую рассаду можно есть уже спустя 2 недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВАЖНО!

Зоупотреблять не стоит

- Конечно, микрозеленью никто не объедается. Но если у человека есть камни в почках, то нужно соблюдать специальную диету. Например, микрозелень с большим количеством щавелевой кислоты способна закислять среду и провоцировать появление тех же камней в почках, - уточняет нутрицициолог Елизавета Командовская. – Также нельзя есть микрозелень, на которой уже есть плесень.

СПРАВКА «КП»

Когда появилась микрозелень?

Лев ПАЛЬЦЕВ, агроном: - Есть мнение, что впервые молодые всходы растений заинтересовали шеф-поваров ресторанов Сан-Франциско еще в 1980-х годах. Тогда они стали добавлять побеги в блюда посетителей, а затем эта мода начала захватывать и другие города и страны. В России мода на микрозелень также началась с ресторанов. В последние пять лет завитушки из гороха использовали для украшения блюд. Также микрозелень начали использовать в качестве дополнения к здоровому питанию. Те же пшеница и зерновые проращивали в качестве биологически активной добавки к пище. Тем более, что для ее роста даже не нужен грунт и какие-то слишком особенные условия. Микрозелень неприхотлива и спокойно может расти без обильного полива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Огород на подоконнике: выращиваем овощи и зелень в домашних условиях. Мини-сад в квартире станет не только новым увлечением, но и принесет пользу здоровью. (Подробнее)