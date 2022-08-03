В Екатеринбурге поставили точку в деле акушерки, из-за которой скончалась молодая роженица

Новорожденная девочка осталась без мамы. Фото: соцсети

В Свердловском областном суде поставили точку в деле акушерки Анны Маликовой. В 2019 году сотрудницу роддома при больнице Нижних Серег обвинили в причинении смерти по неосторожности 22-летней Алине Тепикиной. Девушка скончалась при родах из-за кровотечения.

- Врач Маликова пыталась выдернуть оставшуюся в матке плаценту, в результате чего моя доченька умерла, - писала в социальных сетях мама Алисы.

Судебные разбирательства растянулись на три года. Сначала суд Нижних Серег признал Маликову невиновной, но позже этот вердикт был отменен. После повторного пересмотра дела акушерку признали виновной. В феврале ей назначили два года ограничения свободы и запретили работать по специальности. Однако из-за истечения срока давности по делу наказание было сразу же отменено. После смерти Алисы акушерка перевелась на работу в больницу Первоуральска.

Для семьи Алисы было принципиально, чтобы акушерку признали виновной. Фото: соцсети

3 августа областной суд рассмотрел апелляцию, но решение осталось без изменений.

- Они же (сторона защиты Маликовой) не успокоятся. Будет кассация в Челябинске, они хотят добиться оправдательного приговора. Она утверждает, что матка сама вывалилась. Говорит, что пыталась остановить кровотечение. Но в Медицину катастроф не доложила о нем. Считает себя невиновной, но она угробила мне ребенка! Алиса только начала жить! Я медсестра, но понимаю, что при кровотечении нужно бить тревогу! У дочки было три остановки сердца. Тело было без крови, - пояснила «КП-Екатеринбург» Светлана Малюкова, мама Алисы.

Также семья роженицы намерена подать гражданский иск к больнице Нижних Серег.

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