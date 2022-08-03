Где пройти бесплатную экспресс-диагностику зрения в Екатеринбурге?

Романенко Борис Витальевич, главный врач клиники, к.м.н. офтальмохирург с 30-летним стажем работы в зарубежных и российских клиниках.

К 8 августа - дню рождения выдающегося офтальмолога, Героя Социалистического Труда, доктора медицинских наук, профессора Святослава Николаевича Федорова Клиника микрохирургии «Глаз» имени Святослава Федорова ежегодно проводит Дни открытых дверей.

Эта благотворительная акция по профилактике глазных заболеваний, на которой каждый желающий может пройти экспресс-диагностику органа зрения, в этом году состоится со 2 по 8 августа. О благотворительной акции и необходимости регулярных осмотров и обследований зрительной системы мы поговорили с главным врачом Клиники микрохирургии «Глаз» имени академика Святослава Федорова Борисом Романенко.

- Борис Витальевич, с какой целью в Клинике «Глаз» регулярно проходят Дни открытых дверей?

- Ежегодно наша клиника поддерживает инициативу Фонда содействия передовым медицинским технологиям им. Святослава Федорова. В эти дни специалисты клиники выявляют патологии зрения более чем у

80 % человек, большинство из них и не предполагали этого. Ни на что не жаловались, не чувствовали никаких проявлений. Многие глазные болезни в самом начале бессимптомны, поэтому очень важно выявить патологию на ранней стадии и начать необходимое лечение, чтобы избежать осложнений, которые могут стать причиной полной потери зрения.

- Какие заболевания чаще всего обнаруживаются при таком экспресс-обследовании?

- На своих акциях среди пришедших старшего возраста мы диагностируем начальную и незрелую катаракту (помутнение хрусталика глаза) в более трети случаев, а также повышенное внутриглазное давление. Что говорит о важном социальном и профилактическом аспекте данной благотворительной акции. В скрининг-диагностику входят два весьма информативных измерения, по которым можно сделать предположение о наличии прямых симптомов двух наиболее распространенных среди пожилых заболеваний - катаракты и глаукомы. А также обнаружить аномалии рефракции: миопию, гиперметропию и астигматизм.

Катаракта чаще всего возникает после

50 лет и является причиной снижения зрения в пожилом возрасте, причем медленного и ухудшающего качество жизни человека. Заподозрить помутнение хрусталика (катаракту) можно во время экспресс-диагностики зрения, однако установить точный диагноз - лишь после проведения полноценного обследования, которое проходит в течение часа в специализированной клинике. Благодаря развитию медицины от катаракты можно избавиться за одну операцию, не ожидая ее вызревания. Операция удаления проводится даже на ранней стадии.

Глаукома (высокое внутриглазное давление) - опасное хронические заболевание, без лечения приводит к потере зрения. Начинается и протекает бессимптомно. Когда появляются первые жалобы, врач нередко обнаруживает безвозвратную потерю до 30 % волокон зрительного нерва. При диагностике глаукомы и старте лечения на ранних этапах выше шансы сохранить зрение. Один из симптомов глаукомы - высокое внутриглазное давление, которое измеряют на Днях открытых дверей бесплатно.

Офтальмологи настоятельно рекомендуют проходить полную диагностику зрения каждому человеку раз в год даже при отсутствии симптомов. Если у вас есть жалобы на снижение зрения, изменение восприятия цвета, форм предметов, появились боли в зрительном органе, то это свидетельство серьезных отклонений в зрительной системе.

При хронических заболеваниях - сахарный диабет, атеросклероз, заболевания почек, сердца и сосудистой системы - полная диагностика рекомендована уже раз в 6 месяцев. Эти недуги негативно отражаются на состоянии сетчатки глаза.

- Как Клиника микрохирургии «Глаз» имени Святослава Федорова помогает выявлять катаракту и глаукому на ранней стадии?

- Поскольку полная офтальмодиагностика доступна не всем, ежегодно клиника поддерживает благотворительную всероссийскую акцию под эгидой Фонда содействия передовым медицинским технологиям им. Святослава Федорова. Со 2 по 8 августа в клинике пройдут Дни открытых дверей для профилактики и раннего выявления патологий. С 10:00 до 19:00 всем обратившимся абсолютно бесплатно специалисты клиники измерят глазное давление - один из основных методов диагностики глаукомы, и остроту зрения на компьютерном аппарате. Специальная запись на экспресс-диагностику не требуется. Обратиться могут все - и те, кто беспокоится о здоровье своих глаз, и пациенты с уже поставленным диагнозом. У кого будет выявлено повышенное внутриглазное давление или другие отклонения, тем предоставят возможность пройти полное обследование зрительной системы на льготных условиях. У всех пришедших будет возможность получить скидку на заказ очков с диоптриями, в эти дни в салоне оптики при покупке очков с диоптриями выписка рецепта будет производиться бесплатно.