Впереди у Хатанги две недели карантина. Фото: t.me/glavaekbofficial

В Екатеринбург привезли белую медведицу Хатангу. Об этом рассказал мэр города Алексей Орлов. Она должна будет заменить в нашем зоопарке Умку - другого белого медведя, умершего год назад из-за кровоизлияния в мозг. Правда, пока Хатангу в зоопарке посмотреть нельзя. Впереди у нее карантин.

- Ночью в Екатеринбург прибыла медведица Хатанга. Бодра, весела, игрива. На Урале ей явно понравится, - сказал Алексей Орлов. - Но пока ей предстоит пробыть две недели на карантине. А сразу после этого, накануне Дня города, 19 августа, — состоится долгожданная встреча екатеринбуржцев с новой обитательницей нашего зоопарка.

Хатангу в Екатеринбург привезли ночью. Фото: t.me/glavaekbofficial

Хатангу еще медвежонком нашли в Якутии. Ее маму убили браконьеры еще до того, как она научилась охотиться. В дикой природе самостоятельно она бы не выжила. Хатанга уже была в истощенном состоянии, когда ее заметили люди. Впоследствии медведицу передали на реабилитацию в Московский зоопарк. Специально к ее приезду в Екатеринбургском зоопарке провели реконструкцию вольера для белых медведей.

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