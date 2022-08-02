Чтобы стать полевым хирургом, школьник из Свердловской области устроился в больницу санитаром

Летние каникулы старшеклассник Егор решил провести в стенах больницы санитаром. Фото: предоставлено героем публикации

Летние каникулы школьники проводят по-разному. Кто-то играет в компьютер, кто-то гуляет с друзьями, а кто-то в оперблоке помогает врачам спасать человеческие жизни. Егор Хаов – из последних. Парню всего 16, а он уже мечтает о карьере хирурга, причем не простого, а полевого – того, который раненых солдат на поле боя лечит.

Настроен молодой человек серьезно и даже уговорил главврача больницы в своем городе разрешить ему поработать санитаром месяц. Захотел провести своеобразную «разведку боем», так сказать, чтобы окунуться в будни медика с головой. По просьбе «Комсомольской правды» Егор Хаов рассказал, с чем приходится столкнуться тем, кто сейчас мечтает о врачебной карьере.

ВДОХНОВИЛСЯ ФИЛЬМОМ СПИЛБЕРГА

Мечта стать хирургом у Егора появилась еще в седьмом классе. Очень уж зацепил его фильм Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана», а если точнее, сцены, в которых показывали, как полевые хирурги борются за жизни солдат.

- Помните момент, когда солдаты высаживаются на пляж Омаха под огнем немецких пулеметов? – говорит Егор. – Там была сцена, которая меня сильно затронула – лежит раненый солдат, а над ним целая группа санитаров, фельдшеров трудится, оказывает первую помощь. Они его штопали, останавливали кровотечение. Потом еще «По соображениям совести» посмотрел, который целиком про военного санитара. Эти два фильма меня воодушевили.

Егор помогал другим санитарам доставлять тела усопших в морг на машине скорой. Фото: предоставлено героем публикации

В России полевых хирургов готовят несколько вузов. В 24 года после выпускного они уже имеют не только навыки работы со скальпелем в экстремальных условиях, но и звание младшего лейтенанта. Во врачебной среде говорят, что таким специалистам будут рады не только в месте боевых действий, но и в любой гражданской больнице.

- Тебя любая больница с руками оторвет, - рассказывает Егор. - Знаете, в идеале мне бы хотелось поступить после школы в военно-медицинскую академию в Санкт- Петербурге. Нужно окончить 11 классов, иметь минимум 260 баллов по ЕГЭ и хорошую физподготовку.

В зачет может пойти и документ о том, что абитуриент для медицины человек совсем не чужой и даже имеет опыт работы в медучреждении. В том числе и поэтому Егор этим летом решил не отдыхать, а пойти в больницу своего города и упросить главврача взять его на работу.

КОЛЛЕГИ-САНИТАРЫ УДИВИЛИСЬ

Понятно, что старшеклассника без медицинской подготовки оказывать помощь пациентам никто не поставит. Но главврач, видя горящие глаза школьника, все же решила пойти ему на встречу. Так Егор стал волонтером, который на добровольных началах помогает больнице. Ему поручили выполнять обязанности санитара.

- Это самая разнообразная работа. От переноски белья и контейнеров с хирургическими принадлежностями до транспортировки пациентов до хирургического блока и обратно, - рассказывает Егор.

Персонал больницы первое время сильно удивлялся новому коллеге. Особенно другие санитары, трудившиеся за зарплату.

- Они не понимали, как это – в 16 лет и пришел сам работать санитаром за бесплатно, - улыбается Егор. – Мои коллеги-санитары вообще удивились. Не верили: «Ты здесь носишься еще и за бесплатно?». Но потом привыкли.

В больницах по-прежнему действует масочный режим для персонала. Фото: предоставлено героем публикации

ОТВОЗИЛ ТЕЛА В МОРГ

Одна из самых сложных задач, с которой пришлось столкнуться 16-летнему школьнику – транспортировка умерших людей в морг.

- В первый раз было не по себе. Сама атмосфера паллиативного отделения давит, когда понимаешь, зачем тебе надо туда ехать, - вспоминает Егор. – Опытные санитары предупреждали: «Первые два раза будет тяжело, а потом привыкнешь». Так и произошло.

Паллиативное отделение находится в другой части города. Поэтому ездить туда за каждым умершим пациентом приходилось на машине.

- Почивший человек к этому моменту уже упакован в черный пакет. Мы перекладываем его на носилки, спускаемся к автомобилю и везем до морга, - говорит Егор.

Такая задача вставала перед Егором четыре раза за тот месяц, что он работал санитаром. Теперь к такой обязанности он относится философски:

- Это жизнь, это работа. Чего тут бояться? Все рано или поздно будем в этих мешках, - говорит Егор.

НОСИЛ ПАЦИЕНТОВ НА ОПЕРАЦИЮ ПО ЛЕСТНИЦЕ

Самый сложный день недели в больнице – понедельник. Именно тогда пациенты идут в поликлинику сдавать анализы, например кровь. А носить ее между кабинетами приходилось юному санитару.

- Когда у тебя контейнер, а в нем 30 образцов с кровью и ты носишься от лаборатории до хирургии и обратно – выматываешься, - говорит Егор. – А еще мне посчастливилось наблюдать издалека за операцией на желчном пузыре. Упросил хирургов. Они спрашивали, кто я такой, откуда, зачем. Говорил, что хочу быть хирургом. Они говорили: «Ну, приходи на операцию. В два счета из тебя хирурга слепим». Хорошие мужики.

В планах у Егора окончить школу и поступить учиться на врача. Своим опытом работы в больнице он доволен. Единственное, что смутило его – операции проводились на втором этаже здания, построенного еще во времена Великой Отечественной войны. Лифта там не было.

- Лифты хочется в хирургии, - говорит Егор. - Иногда было сложновато поднимать и спускать пациентов по лестнице. Людей с диабетом особенно сложно носить. Я зачастую вставал со стороны ног, а мои коллеги, кто покрепче, вставали у головы. Так и несли.