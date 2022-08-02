По словам врачей за последнюю неделю количество больных COVID-19, которые находятся под наблюдением наших врачей, увеличилось в несколько раз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В больницы Екатеринбурга возвращается масочный режим. Резкое увеличение заболевших COVID-19 фиксируют почти во всех поликлиниках Екатеринбурга. Медики советуют пациентам надевать маски при любом посещении больницы.

- За последнюю неделю количество больных COVID-19, которые находятся под наблюдением наших врачей, увеличилось в несколько раз. Если раньше это были десятки, то сейчас уже сотни пациентов, - сообщили «КП-Екатеринбург» на условиях анонимности в одной из поликлиник города.

Эту информацию подтверждают и в других поликлиниках областного центра. При этом обнадёживают: несмотря на рост темпов заболеваемости, тяжёлых больных среди заразившихся ковидом сейчас немного.

- По тому, что мы видим, новый штамм оказался достаточно лёгким, люди его переносят легче, чем предыдущие, - отметил один из участковых врачей-терапевтов, работающих в Екатеринбурге.

Общественный ажиотаж относительно того, что Минздрав области якобы дал указание медицинским работникам носить маски во время выполнения ими служебных обязанностей врачи называют надуманным.

– Масочный режим в больницах Екатеринбурга и не был отменён. Врачи, фельдшеры, медсёстры были обязаны носить маски всё это время. Пациентам сейчас носить маски при посещении поликлиник и стационаров рекомендовано – то есть у них пока есть выбор, надевать маску или нет, - отметил заведующий одной из поликлиник Екатеринбурга.

В оперативном штабе Свердловской области ситуацию комментируют следующим образом:

- В соответствии с рекомендациями Минздрава РФ в преддверии сезонного подъема заболеваемости ОРВИ медицинским организациям предписано обеспечить соблюдение всех профилактических мер, в том числе масочного режима. Особое значение данные рекомендации имеют для медучреждений, где традиционно наблюдается большое количество пациентов из групп риска, с целью сохранения штатного режима работы, - рассказали в оперативном штабе Свердловской области.