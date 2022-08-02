«Екатеринбурггаз» готовит газовые сети к новому отопительному сезону

Фото предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

В новый отопительный сезон система газоснабжения Екатеринбурга вступит в полной технической готовности.

Накануне специалисты Производственного управления №3 завершили технически сложные работы – замену участка сети протяженностью около 25 метров на перекрестке улиц Маневровая и Автомагистральная.

- Менять трубы в месте пересечения с железнодорожными путями – ответственные и сложные работы. В рамках летней ремонтной кампании 2022 года это уже четвертый подобный проект на территории обслуживания нашего производственного управления. В апреле провели врезку участка газопровода в переулке Выездной; затем был уникальный по своему масштабу и сложности проект замены газопровода высокого давления диаметром 720 миллиметров по ул. Автомагистральная-Донбасская – специалисты не только меняли трубу, но и удлиняли существующий футляр. Третий проект – это модернизация сетей в районе улиц Летчиков и Пехотинцев, - рассказал главный инженер Производственного управления №3 АО «Екатеринбурггаз» Дмитрий Шилоносов.

По проекту на Маневровой – Автомагистральной специалисты «Екатеринбурггаза» стальную трубу диаметром 426 мм поместили в новый полиэтиленовый футляр диаметром 820 мм – тем самым дополнительно защитив ее от воздействия внешних факторов. Затем с помощью автокрана новую трубу в полиэтиленовом футляре протянули в существующий стальной футляр диаметром 1020 мм.

Кроме того, на этом объекте специалисты ликвидировали газовый колодец, отработавший свой срок эксплуатации. На его месте установлен современный шаровый кран в подземном исполнении.

- Решение о ликвидации газовых колодцев обусловлено тем, что эти сооружения технически устарели и небезопасны. Замена колодцев на более современное оборудование дает возможность значительно повысить уровень безопасности и удобства городской инфраструктуры, - отметил начальник службы подземных сетей Производственного управления №3 АО «Екатеринбурггаз» Алексей Поднебесных.

Отметим, что объем финансирования ремонтных работ на газовых сетях Екатеринбурга ежегодно растет. В 2022 году сумма инвестиций превышает 160 миллионов рублей. Летняя ремонтная кампания продлится до 15 сентября.