Улицы Екатеринбурга заполнили десантники
Фото: Алексей БУЛАТОВ
2 августа 2022 года Екатеринбург вместе со всей страной отмечает День воздушно-десантных войск.
2 августа 2022 года Екатеринбург вместе со всей страной отмечает День воздушно-десантных войск
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В праздничных мероприятиях принимают участие советские и российские военнослужащие. В этот день мужчины в голубых беретах и тельняшках гуляют по городу. Утром торжественное шествие прошло от ККТ «Космос», к которому с самолета на парашютах высадился десант, по улице Царской, Николая Никонова, Шевченко и Мамина-Сибиряка до площади Советской Армии, где у памятника «Черный тюльпан» проходит праздничный митинг.
Десант высадился у "Космоса"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Как Екатеринбург празднует День ВДВ 2022 – в фоторепортаже «КП-Екатеринбург».
Отметим, что 92 года назад на территории Московского военного округа под Воронежем во время учений подразделение из 12 человек в первый раз совершило десантирование с парашютами для отработки выполнения тактических задач.
Сегодня воздушно-десантные войска составляют основу мобильных сил немедленного реагирования, в состав которых входят десантно-штурмовые, парашютно-десантные, танковые, артиллерийские, самоходно-артиллерийские и другие подразделения и части.
Далее шествие выдвинулось в сторону площади Советской Армии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Участники прошла по улице Николая Никонова в сторону Харитоновского парка по проезжей части
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С собой участники брали домашних животных
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Екатеринбург празднует День ВДВ 2022
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Праздничный митинг прошел на площади Советской Армии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
К памятнику "Черный тюльпан" приходят семьями
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На площади собрались сотни горожан
Фото: Алексей БУЛАТОВ
2 августа в Екатеринбурге отмечают День ВДВ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В этот день в городе работают фонтаны
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Участники праздника говорят на одном языке
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Представители нескольких поколений собрались сегодня на площади Советской Армии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Днем создания «крылатого десанта» принято считать 2 августа 1930 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Официально Дня воздушно-десантных войск в России не существовало до 31 мая 2006 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сами десантники часто расшифровывают аббревиатуру ВДВ как «Войска дяди Васи»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В этот день принято награждать лучших десантников: им вручают медали и дарят ценные подарки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В День ВДВ главные виновники торжества обычно устраивают показательные выступления и демонстрируют оружие и технику
Фото: Алексей БУЛАТОВ
2 августа организуются праздничные концерты, мастер-классы по рукопашному бою и парады
Фото: Алексей БУЛАТОВ