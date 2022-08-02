Улицы Екатеринбурга заполнили десантники Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 августа 2022 года Екатеринбург вместе со всей страной отмечает День воздушно-десантных войск.

2 августа 2022 года Екатеринбург вместе со всей страной отмечает День воздушно-десантных войск Фото: Алексей БУЛАТОВ

В праздничных мероприятиях принимают участие советские и российские военнослужащие. В этот день мужчины в голубых беретах и тельняшках гуляют по городу. Утром торжественное шествие прошло от ККТ «Космос», к которому с самолета на парашютах высадился десант, по улице Царской, Николая Никонова, Шевченко и Мамина-Сибиряка до площади Советской Армии, где у памятника «Черный тюльпан» проходит праздничный митинг.

Десант высадился у "Космоса" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как Екатеринбург празднует День ВДВ 2022 – в фоторепортаже «КП-Екатеринбург».

Отметим, что 92 года назад на территории Московского военного округа под Воронежем во время учений подразделение из 12 человек в первый раз совершило десантирование с парашютами для отработки выполнения тактических задач.

Сегодня воздушно-десантные войска составляют основу мобильных сил немедленного реагирования, в состав которых входят десантно-штурмовые, парашютно-десантные, танковые, артиллерийские, самоходно-артиллерийские и другие подразделения и части.

Далее шествие выдвинулось в сторону площади Советской Армии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники прошла по улице Николая Никонова в сторону Харитоновского парка по проезжей части Фото: Алексей БУЛАТОВ

С собой участники брали домашних животных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург празднует День ВДВ 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздничный митинг прошел на площади Советской Армии Фото: Алексей БУЛАТОВ

К памятнику "Черный тюльпан" приходят семьями Фото: Алексей БУЛАТОВ

На площади собрались сотни горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 августа в Екатеринбурге отмечают День ВДВ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот день в городе работают фонтаны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники праздника говорят на одном языке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители нескольких поколений собрались сегодня на площади Советской Армии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем создания «крылатого десанта» принято считать 2 августа 1930 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официально Дня воздушно-десантных войск в России не существовало до 31 мая 2006 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сами десантники часто расшифровывают аббревиатуру ВДВ как «Войска дяди Васи» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот день принято награждать лучших десантников: им вручают медали и дарят ценные подарки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День ВДВ главные виновники торжества обычно устраивают показательные выступления и демонстрируют оружие и технику Фото: Алексей БУЛАТОВ