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Общество2 августа 2022 5:35

Как Екатеринбург отмечает День ВДВ 2022

День ВДВ 2022 в Екатеринбурге: как проходит
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Улицы Екатеринбурга заполнили десантники

Улицы Екатеринбурга заполнили десантники

Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 августа 2022 года Екатеринбург вместе со всей страной отмечает День воздушно-десантных войск.

2 августа 2022 года Екатеринбург вместе со всей страной отмечает День воздушно-десантных войск

2 августа 2022 года Екатеринбург вместе со всей страной отмечает День воздушно-десантных войск

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В праздничных мероприятиях принимают участие советские и российские военнослужащие. В этот день мужчины в голубых беретах и тельняшках гуляют по городу. Утром торжественное шествие прошло от ККТ «Космос», к которому с самолета на парашютах высадился десант, по улице Царской, Николая Никонова, Шевченко и Мамина-Сибиряка до площади Советской Армии, где у памятника «Черный тюльпан» проходит праздничный митинг.

Десант высадился у "Космоса"

Десант высадился у "Космоса"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как Екатеринбург празднует День ВДВ 2022 – в фоторепортаже «КП-Екатеринбург».

Отметим, что 92 года назад на территории Московского военного округа под Воронежем во время учений подразделение из 12 человек в первый раз совершило десантирование с парашютами для отработки выполнения тактических задач.

Сегодня воздушно-десантные войска составляют основу мобильных сил немедленного реагирования, в состав которых входят десантно-штурмовые, парашютно-десантные, танковые, артиллерийские, самоходно-артиллерийские и другие подразделения и части.

Далее шествие выдвинулось в сторону площади Советской Армии

Далее шествие выдвинулось в сторону площади Советской Армии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники прошла по улице Николая Никонова в сторону Харитоновского парка по проезжей части

Участники прошла по улице Николая Никонова в сторону Харитоновского парка по проезжей части

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С собой участники брали домашних животных

С собой участники брали домашних животных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург празднует День ВДВ 2022

Екатеринбург празднует День ВДВ 2022

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздничный митинг прошел на площади Советской Армии

Праздничный митинг прошел на площади Советской Армии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К памятнику "Черный тюльпан" приходят семьями

К памятнику "Черный тюльпан" приходят семьями

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На площади собрались сотни горожан

На площади собрались сотни горожан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 августа в Екатеринбурге отмечают День ВДВ

2 августа в Екатеринбурге отмечают День ВДВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот день в городе работают фонтаны

В этот день в городе работают фонтаны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники праздника говорят на одном языке

Участники праздника говорят на одном языке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители нескольких поколений собрались сегодня на площади Советской Армии

Представители нескольких поколений собрались сегодня на площади Советской Армии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем создания «крылатого десанта» принято считать 2 августа 1930 года

Днем создания «крылатого десанта» принято считать 2 августа 1930 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официально Дня воздушно-десантных войск в России не существовало до 31 мая 2006 года

Официально Дня воздушно-десантных войск в России не существовало до 31 мая 2006 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сами десантники часто расшифровывают аббревиатуру ВДВ как «Войска дяди Васи»

Сами десантники часто расшифровывают аббревиатуру ВДВ как «Войска дяди Васи»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот день принято награждать лучших десантников: им вручают медали и дарят ценные подарки

В этот день принято награждать лучших десантников: им вручают медали и дарят ценные подарки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День ВДВ главные виновники торжества обычно устраивают показательные выступления и демонстрируют оружие и технику

В День ВДВ главные виновники торжества обычно устраивают показательные выступления и демонстрируют оружие и технику

Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 августа организуются праздничные концерты, мастер-классы по рукопашному бою и парады

2 августа организуются праздничные концерты, мастер-классы по рукопашному бою и парады

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ