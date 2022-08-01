Наина Ельцина жестко ответила Зюганову на критику Ельцин Центра

Наина Ельцина опубликовала в Сети свой ответ на критику Геннадия Зюганова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вокруг Ельцин Центра идут настоящие словесные баталии. На выходных глава КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на форуме «Территория смыслов», критично высказался и о Борисе Ельцине, и о Ельцин Центре. Среди прочего он заявил, что к экспозиции музея приложили руку американцы и что в музее не рассказывается о Победе в Великой Отечественной войне. Самого же Бориса Ельцина Зюганов назвал «нетрезвым и вероломным управителем».

- Он мне предлагал любой пост, - рассказывает Геннадий Зюганов. – Я сказал, что он предал все завоевания моих отцов и дедов. У меня весь род воевал за свою державу. И я три года служил в группе советских войск в Германии в специальной разведке.

В самом Ельцин Центре комментировать высказывания Геннадия Зюганова не стали. Однако вдова первого президента России Наина Ельцина опубликовала в Сети обращение к главе КПРФ, в котором по сути прокомментировала нелестные отзывы Зюганова о ее супруге.

- В последние годы такие люди, как Руцкой, Хасбулатов, Коржаков и некоторые другие политические неудачники 90-х, стали часто предаваться воспоминаниям о прожитых годах, - говорит Наина Ельцина. - Делают это они публично, с пафосом, не стесняясь в выражениях… Проиграв в политических схватках больше двух десятилетий назад, сегодня они вынуждены врать, придумывать истории, которые соратники первого президента России опровергают, объясняют, почему такого быть не могло, приводят доказательства. Но проигравшие не могут без вранья. Вот, к примеру, Геннадий Зюганов на днях выступил с какими-то уж совсем нелепыми фантазиями. Оказывается, Ельцин предлагал ему «любой пост», но Зюганов гордо отказался, ответив, что «лучше застрелится». И все СМИ несколько дней дружно тиражируют эту ахинею. Получается, можно безнаказанно нести любой бред - ведь Ельцин не может ответить. Что ж, Геннадий Андреевич, Бориса нет, так вам отвечу я.

Наина Ельцина отметила, что первый президент России ни при каких обстоятельствах не мог предложить Зюганову «любой пост», так как Борис Ельцин был непримирим к идеологии, которую защищал действующий глава КПРФ.

- Весь этот ваш неосталинизм, ненависть к общечеловеческим ценностям, имперские лозунги были абсолютно неприемлемы для Бориса, - говорит Наина Ельцина. - Вы всегда были для него идейным врагом. Именно так он воспринимал вас до конца жизни. Те, кто жил в девяностые, прекрасно это помнят. Вдобавок к этому вы рассказываете какую-то несусветную чушь про Ельцин Центр. И якобы федеральный бюджет тратит на него миллиарды, и в музее Ельцина нет ни слова о Великой Отечественной войне, и делали его исключительно американцы. Вранье в каждом слове!

Вдова Бориса Ельцина добавила, что убедиться в этом можно посмотрев интервью режиссера Павла Лунгина, участвовавшего в создании Ельцин Центра, или посмотрев экспозицию музея, посвященную Великой Отечественной войне.

- Побойтесь Бога, Геннадий Андреевич, вы вроде в него верите, несмотря на коммунистические убеждения, - подытожила Наина Ельцина.

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