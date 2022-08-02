Банковские «фишки» 2022. Как эффективно распоряжаться денежными средствами?

Фото предоставлено пресс-службой МКБ

Жители Екатеринбурга и Свердловской области в этом году выбирают дебетовые карты с кешбэком, а также оформляют ипотеку с господдержкой. Такие выводы сделал Московский кредитный банк (МКБ) после оценки предпочтений уральцев. Во втором квартале 2022 года выпуск банковских карт и транзакционная активность клиентов увеличились на 40% по отношению к первому кварталу текущего года. С апреля по июнь уральцы чаще покупали жилье в новостройках: доля сделок в портфеле банка выросла до 89% против 62% в первом квартале. Большую роль в этом сыграло развитие программ с господдержкой, которые ориентированы на первичный рынок, где у МКБ одни из самых доступных ставок. Выдачи по таким льготным программам во втором квартале 2022-го увеличилось более чем на 30% по отношению первому кварталу.

Упомянутые финансовые продукты можно получить в разнообразных банках, которые работают на Урале. МКБ — один из крупнейших и входит в список системно значимых. Банк обладает широким портфелем банковских продуктов для разных категорий клиентов. Любой желающий может подобрать для себя решение исходя из своих потребностей.

Карта всемогущая

Дизайнер Алексей использует кешбэк для приятных сюрпризов себе и своей девушке: «Ежемесячно мне набегают баллы с ежедневных покупок по карте МКБ, которые я потом конвертирую в рубли. С начала этого года я сумел накопить и купить беспроводные наушники, а еще подарил своей девушке смарт-часы. Контролирую и управляю баллами кешбэка в мобильном приложении — очень удобно».

В России банковскими картами по-прежнему можно оплачивать покупки в офлайн-магазинах и в интернете, снимать наличные, пополнять свои счета и переводить деньги друзьям и близким. Кроме этого, банки предлагают карты под конкретные потребности клиентов. «Начинка» пластика разная: от мультивалютности до начисления кешбэка милями.

Например, дебетовая карта МКБ Москарта с пакетом услуг «Выгодный» позволяет получать дополнительный доход – кешбэк за покупки и до 3% годовых на остаток по карте. Банк также начисляет 5% баллами в 3-ех категориях услуг и товаров на выбор, а за покупки у некоторых партнеров возвращает до 30% кешбэка! Ежемесячно клиенты могут бесплатно переводить на карту другого банка до 25 тыс. рублей, а также снимать наличные в пределах льготного лимита в банкоматах сторонних кредитных организаций.

В программе лояльности «МКБ Бонус» кешбэк за покупки начисляется баллами. Обменивать их можно по ставке 1 балл = 1 рубль. Каждый квартал банк выбирает повышенные категории кешбэка, где клиенты получают 5% компенсации от суммы в чеке. Например, до конца сентября повышенный кешбэк будет начислен пользователям в категориях «Стоматология» (специальные клиники), «Фастфуд», «Яндекс Такси», «Развлечения». Банк компенсирует траты в категориях «Спортивные товары и фитнес-клубы» и «Одежда и аксессуары». А за покупку ж/д и авиабилетов, билетов на автобусы, а также бронирование отелей и автомобилей через сервис «МКБ Travel» можно получить бонусный кешбэк. Клиент может выбрать понравившиеся категории в мобильном приложении «МКБ Онлайн».

Для клиентов, которые хотят получать максимальную выгоду от услуг, в МКБ действуют эксклюзивные предложения. Владельцы Москарта Black получают премиальные условия обслуживания, которые включают доступ в бизнес-залы аэропортов Grey Wall Pass, личного помощника-консьержа, бесплатное страхование при выезде за рубеж. Держателям карт банк начисляет до 5% годовых на остаток, а также 7% кешбэка в 4 бонусных категориях. Все карты — мультивалютные, включают расширенный лимит бесплатных переводов на карту другого банка до 50 тыс. рублей в месяц и снятие наличных в банкоматах по всему миру.

Виртуальный кошелек

Как платить смартфоном сегодня? Владельцы гаджетов Apple и Samsung часто задают себе этот вопрос. Если ранее в телефон пользователь заводил карту и далее мог расплатиться устройством на терминале, то с весны платежные системы Visa и Mastercard закрыли такую возможность для большинства россиян. Тем не менее российские банки довольно быстро предложили достойную альтернативу: оплату через сервис СБПэй Системы быстрых платежей. Первым из системно значимых банков к этому сервису подключился МКБ. Технология позволяет совершать покупки в интернете и в торговых точках без использования пластика — достаточно отсканировать QR-код. Деньги списываются напрямую с карточного счета пользователя, а не с его карты. Комиссия за оплату не взимается, а все транзакции полностью безопасны для клиента. Оплатить по СБПэй можно покупку на любую сумму, максимальная сумма одной операции — не более 600 тыс. рублей.

Фото предоставлено пресс-службой МКБ

Ипотека как инвестиция

Последние месяцы Центробанк снижает уровень ключевой ставки, что влечет за собой улучшение условий по ипотечным программам. Среди уральцев наибольшим спросом пользуются программы с государственной поддержкой. В МКБ ставки по ним одни из лучших на рынке. По объему выдачи банк уверенно входит в число лидеров, а это значит, что все большее число россиян доверяют МКБ и выбирают его в качестве надежного финансового партнера в столь ответственном вопросе как ипотека. Уральцы в полной мере оценили доступность ипотечных продуктов по сниженным ставкам.

Виктор Васильевич с женой и двумя детьми переехал в Екатеринбург несколько лет назад. Он рассказал: «Сначала снимали квартиру, но здесь гвоздь не вбить – всё чужое. Да и выгоду от аренды не видел. Посчитали в банке размер платежей при ипотеке, оказалось, примерно те же деньги выходят. В прошлом году взяли ипотеку с госпомощью. А цены на квартиру за это время выросли, получается, я хорошо инвестировал деньги».

Так, благодаря льготному ипотечному кредиту семья Виктора Васильевича, как и тысячи других российских семей, смогла решить свой жилищный вопрос.

Правительство в этом году продлило действие льготной ипотеки, а также снизило ставку по классической программе с 9% до 7% годовых. Кроме того, для работников IT-сферы была разработана ипотека на специальных условиях. А МКБ сделал ставки еще ниже, чтобы все большее число россиян могли приобрести квартиру своей мечты.

Банк снизил ставку по семейной ипотеке до 5,25% годовых. Программой могут воспользоваться семьи, где с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первенец или последующие дети, а также семьи, которые воспитывают ребенка с инвалидностью. Максимальная сумма кредита в Екатеринбурге равна 6 млн рублей. Размер первоначального взноса начинается от 15% стоимости квартиры. Договор можно заключить на срок до 30 лет. Такие условия позволяют сформировать комфортный платеж по кредиту, чтобы попутно копить на ремонт.

«Классической» льготной ипотекой может воспользоваться любой гражданин РФ с постоянным источником дохода. Она действует по всей России. В МКБ ставка по льготной программе начинается от 6,06% при первоначальном взносе от 20% стоимости жилья. Срок и сумма кредита аналогичны семейной программе. В банке одобрение заявки и выход на сделку занимает не более двух дней.

Уральцы, которые работают в IT-компаниях, с мая этого года могут оформить кредитный договор по специальной государственной программе. Базовая ставка, утвержденная правительством, по такому продукту равна 5%. МКБ понимает насколько важно сегодня поддержать отечественных айтишников, поэтому сделал ставку еще ниже — 4,65% годовых. Также банк разработал специальную программу с застройщиками, по которой размер ставки начинается от 0,1% годовых.

Максимальная сумма кредита для покупки жилья в новостройке Екатеринбурга равна 18 млн рублей. Заключить договор можно на срок до 30 лет. Первоначальный взнос начинается от 15% стоимости жилья. Подать заявку на кредит могут уральцы в возрасте от 22 до 45 лет со среднемесячной зарплатой от 150 тыс. рублей.

Банки не останавливаются и продолжают стабильно трудиться для клиентов: создают новые продукты и технологические решения, повышают доступность услуг, ищут альтернативы сервисам, которые в данный момент недоступны. Такая работа несомненно двигает вперед рынок страны. В ближайшем будущем россияне определенно смогут получить принципиально новый уровень банковского сервиса для решения ежедневных финансовых вопросов.