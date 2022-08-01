Подробный гороскоп от «КП-Екатеринбург» на август 2022 года для всех знаков зодиака Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Подробный гороскоп от «КП-Екатеринбург» на август 2022 года для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Завершите все незаконченные дела и подведите промежуточный итог, после чего определитесь с планами на август месяц. Звезды сулят вам успехи на работе и гармонию в личной жизни.

ТЕЛЕЦ

Настало время для серьезных покупок, о которых вы давно думали. Правильно рассчитайте личный бюджет и вперед. Также найдите время для собственного здоровья (подойдут занятия спортом) и полноценного отдыха.

БЛИЗНЕЦЫ

В августе вы многому научитесь, и не все будет даваться вам легко, однако результаты порадуют. Не бойтесь ошибок, важно вовремя их заметить. Обратите внимание на отношения с коллегами и руководством. Старайтесь избегать мелких разногласий.

РАК

В августе звезды будут благоволить тем, кто берется за новые дела, в том числе, используя чужой опыт. Не стесняйтесь советоваться с коллегами, близкими людьми и единомышленниками.

Случайные знакомства могут оказаться полезными. Наметится положительная динамика в отношениях, которые складываются проблемно. Вы научитесь лучше понимать тех, кто думает и рассуждает не так, как вы.

ЛЕВ

Важно запастись терпением, потому что некоторые события будут развиваться медленнее, чем вам хотелось быть. Тут важно просто подождать и не переживать попусту.

В рабочих делах проявите максимальную внимательность и сосредоточенность. Не откладывайте на потом важные дела и процессы.

ДЕВА

У вас есть основания взглянуть на жизнь более позитивно, чем это было в последние месяцы. Первая половина августа порадует вас приятными сюрпризами.

У вас ожидаются новые знакомства и встречи, которые самым положительным образом повлияют на вашу жизнь. Очень возможны приятные события в семье.

ВЕСЫ

Будьте настойчивы в процессе достижения поставленных целей, и тогда вы добьетесь того, что ранее казалось практически невозможным. Вы самостоятельно сможете решить сложные задачи и завершить давно начатые дела.

Будьте осторожны во всем, что касается денег – не берите кредиты, не давайте в долг, и заранее рассчитайте финансы на весь месяц.

СКОРПИОН

Месяц будет беспокойным, однако будет немало позитивных событий. Главный совет на ближайший месяц для вас – прислушивайтесь к своей интуиции. Она поможет лучше, чем советы окружающих.

Появится шанс найти общий язык с теми, с кем раньше у вас не получилось выстроить конструктивные отношения. В личном плане августа для вас также будет благоприятен.

СТРЕЛЕЦ

В августе у вас будет больше свободы для занятия своими делами и проектам, по которым ни перед кем не придется отчитываться. Действуйте самостоятельно и вы добьетесь значительных результатов.

Общение с близкими людьми будет складываться позитивно и нужно для вас ключе. Поводов для разногласий с окружающими практически не будет.

КОЗЕРОГ

В августе могут произойти важные события, с которых в вашей жизни могут начаться перемены. Это касается, в первую очередь, работы. Будут новые знакомства с людьми, которые могут стать вашими верными соратниками и единомышленниками.

Вторая половина месяца будет спокойной, поэтому в этот период можно найти время для полноценного отдыха, и отложить часть дел на более поздний срок.

ВОДОЛЕЙ

Забот в этом месяце будет немало, однако при правильном распределении времени, вы все успеете. И у вас даже останется время на полноценный отдых.

Не принимайте в спешке важных решений, потому что можете о них пожалеть. И не рассчитывайте на легкий результат и быстрое решение вопросов. Только приложив усилия, вы останетесь довольны результатом.

РЫБЫ

В этом месяце у вас возможны непредвиденные расходы, связанные с крупными покупками. Не исключены и денежные поступления.

В личных отношениях у вас будет царить гармония, в семье будет царить спокойствие и взаимопонимание.